Landwirtschaft im Klimawandel : Wo Grünland zu Braunland wird

Weil die Weiden verdorrt sind, stehen viele Milchkühe schon jetzt wieder im Stall. Es fehlt an Futter. Das hat gravierende Folgen. Ein Bauer sagt: „Die mitteleuropäische Wiese ist bedroht.“

Die Kühe auf dem Dotten­felderhof können nachts und vormittags zwar noch raus auf die Weide. Sie liegen dann aber meistens nur auf der trockenen Steppe, denn dort wächst nichts mehr. Das Gras ist verdorrt, die Wiesen an der Nidda sind braun. Die Tiere finden auf der Weide nichts mehr zu fressen, darum bleiben die 80 Kühe meistens im Stall. Auf dem Biobauernhof in Bad Vilbel sind Weidewirtschaft und Ackerbau seit mehr als 50 Jahren aufeinander abgestimmt. Normalerweise fressen die Kü­he ein Drittel ihres Futters auf der Weide, zwei Drittel kommt vom Acker und wird im Stall verfüttert.

Das sind vor allem Kleegras und Luzerne. Doch selbst diese Pflanzen sind inzwischen eingegangen. Die Tiere bekommen deshalb schon jetzt Heu zu fressen: „Dieses Jahr ist es so dramatisch, dass wir 60 bis 80 Tage vor der Winterfütterung um­schalten mussten“, sagt Martin von Mackensen, einer der Gesellschafter der Landwirtschaftsgemeinschaft Dottenfelderhof. Zum Glück war im Vorjahr die Ernte reichlich, es wurde genügend Heu eingelagert. Mit etwas Glück schaffen sie es bis zum Frühjahr, hofft Mackensen. „Wir werden gerade so bis April durchkommen.“

Die wärmeren Temperaturen und die heftige Trockenheit machen Bauern, die Grünland – also Wiesen und Weiden – haben, zu schaffen. „Unser Grünland ist längst Braunland“, sagt Mackensen und seufzt. Immer wieder betont er, wie „dramatisch“ die Lage sei. Wenn das auch in den nächsten Jahren so weitergeht, müssen die Landwirte umdenken. Die Verschränkung von Weidewirtschaft und Ackerbau funktioniert dann nicht mehr.

Es fehlt an Regen

Denn Grünland braucht Regen: „Eine Weide braucht idealerweise alle zehn Tage frisches Wasser“, sagt Mackensen. Wenn es lange viel zu trocken sei, verändere sich die Pflanzengesellschaft auf der Wiese. „Dann ist das keine richtige Weide mehr. Die wunderschöne mitteleuropäische Wiese ist bedroht.“ Mit dem Klimawandel verschieben sich die Gewichte auch in unseren Breiten vom eher feuchten Grünland hin zum Ackerbau, der auch in trockeneren Ge­genden möglich ist.

Auf dem Ackerland in Bad Vilbel hilft als Viehfutter zwar die Luzerne, denn sie wurzelt zwei bis drei Meter tief und kommt noch lange an Wasser. Aber ohne Beregnung geht es auch da nicht mehr. Der Dottenfelderhof hat seit 1924 das Recht, Wasser aus der Nidda zu entnehmen. Die Landwirtschaftsgemeinschaft hat in ein Beregnungssystem investiert, mit dem künftig nicht nur das Ackerland, sondern auch ein Teil der Weiden bewässert werden soll. „Ich hoffe, dass wir ein Drittel bis die Hälfte unserer Weiden noch nutzen können“, sagt Mackensen.

Denn für die Fruchtbarkeit und die Eu­tergesundheit der Tiere sei es wichtig, dass sie nicht nur Heu fressen, erläutert der Landwirt. „Eine Kuh braucht etwas Grünes.“ Luzerne allein könne das fehlende Gras auch nicht ausgleichen, denn sie sei ein Hochproteinfutter. „Gras ist viel energiereicher“, sagt Mackensen. Ideal sei es, Ackerfutter und Gras je zur Hälfte zu mischen. Doch dazu braucht man Wasser. Die herkömmlichen Beregnungssysteme stoßen bei diesen Temperaturen aber an ihre Grenzen.

Bei einer oberirdischen Beregnung gehe ein Drittel des Wassers an die Luft verloren, erläutert Mackensen. Tröpfchen- und Unterflursysteme seien oberirdischen Anlagen überlegen und viel effizienter. Unterflursysteme verbrauchten nämlich wesentlich weniger Wasser und Energie. Um sich auf trockene Sommer vorzubereiten, werden die Landwirte neue Abläufe austüfteln müssen. Mackensen war in den vergangenen Jahren viel in Südeu­ropa unterwegs und hat sich angeschaut, wie dort Weidewirtschaft betrieben wird.