Das schlechte Wetter im Juli hat für geringere Erträge bei Weizen und Raps in Hessen gesorgt. Es gibt aber auch positive Effekte.

Hoffen auf Sonne: Vielerorts in Hessen beginnt die Ernte erst jetzt. Bild: Marcus Kaufhold

Die Wetterprognosen für die nächsten Tage geben den hessischen Bauern Hoffnung, dass sie die Ernte bald wiederaufnehmen können. Denn die wurde vom Wetter vielerorts unterbrochen. „Durch die anhaltenden Niederschläge stehen die Mähdrescher in weiten Teilen Hessens bereits seit mehr als zwei Wochen still“, sagte Stefan Schneider, Vizepräsident des Hessischen Bauernverbandes, beim Erntepressegespräch des HBV am Dienstag auf dem Betrieb von Lukas Kersten in Fulda-Maberzell

Patricia Andreae Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

„Wir hoffen, dass die Ernte diese Woche endlich weitergehen kann, jedoch müssen wir nun mit erheblichen Qualitäts- und Ertragseinbußen rechnen“, so Schneider. Denn regional hätten sich Weizenbestände aufgrund der Feuchtigkeit zum Teil schwarz gefärbt. „Ein Großteil wird keine Backqualität mehr erreichen“, schätzt Schneider. Für die weitere Ernte brauche es nun dringend eine stabile Trockenphase. Regional gibt es nach Darstellung des Verbands sehr unterschiedliche Erntefortschritte. In weiten Teilen Hessens sei die Wintergerste bereits geerntet, im Norden müssten noch Restflächen gedroschen werden. In Südhessen sei die Ernte des Winterweizens teilweise sogar schon beendet, im Norden habe sie noch gar nicht begonnen. „Hessenweit sind erst rund 35 bis 40 Prozent des Winterweizens gedroschen“, berichtet Schneider.

Mais und Rüben wachsen bei Regen

Bei der Wintergerste werden bei einer Anbaufläche von rund 80.000 Hektar Erträge von etwa 7,8 Tonnen je Hektar erwartet, auch beim Winterweizen sind es 7,8 Tonnen bei einer Anbaufläche von ungefähr 142.000 Hektar. Die Erträge des auf 44.000 Hektar angebauten Winterrapses werden aktuell auf etwa 3,5 Tonnen geschätzt.

Profiteure der nassen Witterungsbedingungen sind nach den Worten von Schneider die sogenannten Herbstkulturen wie Mais oder Zuckerrüben sowie das Grünland. „Denn aktuell findet die Kolbenentwicklung beim Mais und das Wachstum des Rübenkörpers statt – durch die Niederschläge können sich die Bestände von den Trockenschäden aus dem Juni noch gut erholen“, erläuterte Stefan Schneider.

Kritik an Vorschlag zur Reduzierung von Pflanzenschutzmitteln

Landwirt Lukas Kersten hatte Glück und konnte Wintergerste und Winterraps schon vor der Schlechtwetterphase ernten, die Weizenernte musste er jedoch unterbrechen: „Vor dem Regen war es grundsätzlich eine zufriedenstellende Ernte mit durchschnittlichen Erträgen und guten Qualitäten, bei der Wintergerste sogar eher überdurchschnittlich.“ Der Raps habe zwar gute Ölgehalte, aber nicht ganz vier Tonnen je Hektar erreicht.

Sorgen bereitet den Bauern nicht nur das Wetter, sondern vor allem die Politik. Vizepräsident Schneider kritisierte Vorschläge der EU-Kommission wie die „Sustainable Use Regulation“ zur pauschalen Reduzierung von Pflanzenschutzmitteln als praxisfern. Neben den Herausforderungen durch den Klimawandel könnten solche Vorschriften zu weiteren Ertragsrückgängen führen, sagte Schneider. „Die Landwirtinnen und Landwirte brauchen stabile politische Rahmenbedingungen und müssen viel mehr einbezogen werden.“