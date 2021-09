Immer weniger Betriebe : Landwirte wollen Lohn für Luft- und Bodenschutz

Für Land- und Forstwirte in Hessen geht die Rechnung nicht mehr auf. Sie fühlen sich zunehmend von der Politik im Stich gelassen, sagten der Präsident des Hessischen Bauernverbandes, Karsten Schmal, der Präsident des Hessischen Waldbesitzerverbandes, Michael von der Tann, und der Vorsitzende der Familienbetriebe Land und Forst Hessen, Philipp Victor Russell, am Mittwoch im Namen des Aktionsbündnisses Ländlicher Raum. Dabei geht es nicht nur um Agrar-, sondern vor allem um Infrastrukturpolitik. Mit Blick auf die Bundestagswahl stellten sie ein Positionspapier vor, das, wie Russell hervorhob, Land- und Forstwirtschafts-Unternehmer in die Lage versetzen soll, wirtschaftlich erfolgreich zu arbeiten.

Denn die Landwirte sind in Sorge, weil die Menge an Betrieben kontinuierlich abnimmt. So hat sich nach Angaben des Bauernverbands die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe seit 2010 u 15 Prozent von knapp 18.000 auf nur etwas mehr als 15.000 verringert. Die Zahl der Rinder sank um 12,4 Prozent auf rund 400.000, die der Schweine um 25 Prozent auf 54.4000, allein beim Geflügel gab es einen Zuwachs. Insgesamt aber hat die Zahl der Viehhalter um 24 Prozent auf 10221 Betriebe abgenommen. Die Gründe für diese Entwicklung sehen die Repräsentanten des vor drei Jahren gegründeten Aktionsbündnisses, dem mittlerweile 28 Organisationen angehören, in der fehlenden Wertschätzung der Leistungen der Land- und Forstwirtschaft für den Klimaschutz ebenso wie in der mangelhaften Verkehrs- und Internetanbindung, in der fehlenden Versorgung mit Schulen und Ärzten im ländlichen Raum sowie in den sich stetig ändernden Vorgaben für Tierwohl, Naturschutz und Baurecht.

Vermögens- oder Erbschaftssteuern als Bedrohung

All das führe dazu, dass viele Landwirte keine Perspektive mehr sähen, weil sich Investitionen nicht rentierten oder Banken dafür gar nicht erst die Kredite gewährten. Auch zusätzliche Vermögens- oder Erbschaftssteuern gefährdeten den Bestand. Dabei zähle in Hessen rund 80Prozent der Landesfläche zum ländlichen Raum, dort lebten rund 2,5 Millionen Menschen. „Sie erwarten von der Politik eine gleichberechtigte Teilhabe an der allgemeinen Wohlstandsentwicklung“, sagte Bauernpräsident Schmal. Eine flächendeckende Internetversorgung auf Basis von Glasfaser- und 5-G-Mobilfunktechnologie sei für Gewerbebetriebe sowie für land- und forstwirtschaftliche Unternehmen und Haushalte unverzichtbar. So könnten moderne landwirtschaftliche Maschinen nur arbeiten, wenn sie stabile Internetverbindungen hätten. Sie ermöglichten auch einen fein gesteuerten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und trügen so zur ressourcen- und klimaschonenderen Landwirtschaft bei, sagte Schmal. Auch im Wald sei ein guter Handy-Empfang essentiell, hob von der Tann hervor, denn der könne bei Unfällen in der Forstarbeit lebensrettend sein.

Sorge bereitet der grünen Wirtschaft auch der Bodenverbrauch. Jeder Quadratmeter Acker- oder Grünland, der versiegelt werde, sei für die Lebensmittel- und Futtermittelproduktion sowie den Anbau nachwachsender Rohstoffe unwiederbringlich verloren und führe letztlich dazu, dass mehr importiert werden müsse. Was das bedeute, sei während der Pandemie zu spüren gewesen, so Schmal. Gleichzeitig aber plädierte er für den Ausbau der A49, um die Erreichbarkeit ländlicher Regionen zu verbessern.

Gerade Fernstraßen und Schienen sind für die Forstbetriebe aber ein großes Problem. Weil sie beispielsweise sämtliche Kosten tragen müssten, damit kein Baum den Auto- und Zugverkehr gefährde. Solche Belastungen zugunsten der Allgemeinheit, die sich durch den Klimawandel verschärften, könnten nicht mehr allein von den Forstbesitzern getragen werden. Dafür, dass sie wichtige Wasser- und Kohlenstoffspeicher pflegten, erhielten sie keinen Lohn. Das ist nach Ansicht des Aktionsbündnisses ungerecht. „Wir wollen keine Fördergelder oder Subventionen“, sagte Russell, „sondern die Honorierung unserer Leistung“.