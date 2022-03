Weizenmangel wegen Krieg : Kosten Brötchen bald mehr?

Wer beim Bäcker-Innungsverband anruft und fragt, wie es um die Bäckereien in der Region steht, erhält eine klare Antwort: „Schlecht“, sagt Ge­schäftsführer Stefan Körber. „Schlecht, schlecht. Wir wissen nicht, wie es weitergeht“. Und mit Blick auf die nächsten Mo­nate: „Das wird ein Schlingerkurs, den wir so noch nicht erlebt haben.“

Kim Maurus Volontärin. Folgen Ich folge

Der Weizenpreis ist in den vergangenen sechs Monaten um etwa 60 Prozent gestiegen, derzeit kostet die Tonne um die 370 Euro. Am 23. Februar, einen Tag, bevor Putins Truppen in die Ukraine einmarschiert waren, lag der Preis noch bei 287 Euro. Auch das war schon deutlich teurer als im Februar des vergangenen Jahres. Die Ukraine ist ein wichtiger Lieferant für Weizen, aber auch für andere Grundnahrungsmittel wie Sonnenblumen und Raps. Länder wie die Türkei, die bislang überwiegend ukrainisches Getreide importiert haben, greifen nun nach dem auf dem Weltmarkt verfügbaren Weizen. „Wer am meisten zahlt, bekommt ihn“, sagt Körber. Europa baue zwar genug Ge­treide an, um sich selbst versorgen zu können, und sei nicht direkt auf Importe aus der Ukraine angewiesen. „Aber der Weltmarktpreis bestimmt am Ende des Tages auch die Preise in den Regionen.“