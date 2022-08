Frankfurter Gründerpreis : Robuste Kletterpflanzen für das Stadtklima

Die Hitze in diesem Sommer nimmt kein Ende. Das merken vor allem Großstädte wie Frankfurt, die Bewohner leiden unter den Auswirkungen des Klimawandels ganz besonders. Umso gefragter sind Ideen, die helfen, die Stadt kühler zu machen. Die beiden Frankfurter Produktdesignerinnen Nicola Stattmann und Carlotta Ludig tüfteln mit ihrem „Office for Micro Climate Cultivation“ seit zwei Jahren an solchen Lösungen und haben es in diesem Jahr in die Endrunde für den Frankfurter Gründerpreis geschafft, der im September verliehen wird.

Die beiden Frauen experimentieren mit schnell wachsenden ein- und mehrjährigen Kletterpflanzen. Weil Bäume zu tief und zu breit wurzeln. Zu ihren Ideen gehören mobile Schattenwände, bis zu zehn Meter hoch, nur 2,50 Meter breit und tief. Darin wachsen bekannte Gewächse wie Glockenrebe, Prachtwinde, Feuerbohne und Hopfen sowie weniger bekannte Pflanzen wie Indischer Spinat oder eine Käsepflanze, die nach Camembert duftet. Allen gemein ist, dass sie in Windeseile ranken und dichtes Grün bilden. Nach vielen Versuchen haben sich 38 Pflanzenarten herausgestellt, die für die Verbesserung des Stadtklimas perfekt geeignet sind.

Grünoasen für die Städte

Zu sehen sind die ersten beiden Versuchsanlagen dieser Art im nordhessischen Witzenhausen auf einer 350 Quadratmeter großen Versuchsanlage des Instituts für ökologische Agrarwissenschaften der Universität Kassel und südlich von Ulm, auf dem Areal einer bekannten Gärtnerei in Illertissen. Die Anlagen sind nicht öffentlich, denn die beiden Entwicklerinnen wollen ihre Idee patentieren lassen. Die Prüfung durch Anwälte läuft.

So viel sei verraten: An Stahlgestängen, vergleichbar mit Baugerüsten, werden Netze aus Flachsseilen hochgezogen, wie Segel an einem Boot, an denen die Kletterpflanzen emporranken und je nach Himmels- und Windrichtung entsprechend ausgerichtet werden können. Dank verschiedener Plattformen können die nur 30 mal 30 Zentimeter großen Pflanzkübel auch in verschiedenen Höhen platziert werden, sodass die Begrünung erst in drei Meter Höhe beginnt. So entsteht eine Art Pflanzentunnel, unter dem Stadtbewohner weiter laufen oder mit dem Fahrrad fahren können.

„Das ist ein modulares System, damit können Fahrradwege beschattet und ganze Alleen gestaltet werden“, erläutert Nicola Stattmann. Die Zweiundfünfzigjährige unterrichtet nebenbei Studenten in verschiedenen Projektprofessuren in Produktdesign und hat gemeinsam mit ihrem Bruder vor 20 Jahren eine eigene Möbelfirma gegründet, die die Tradition der 120 Jahre alten Familientischlerei aufgreift. Stattmann interessiert sich für den Umwelt- und Klimaaspekt des Projekts ebenso wie für dessen Gestaltung unter Designaspekten.

„Wir schaffen damit etwas völlig Neues, das ins barocke Wien genauso passen wird wie nach Tokio oder ins Frankfurter Bankenviertel.“ Auf der kahlen Konstablerwache ebenso wie am Riedberg könnte sie sich vorstellen, solche Grünoasen aufzustellen. Verhandlungen mit verschiedenen Dezernaten der Stadt Frankfurt laufen. Bereits in zwei Jahren will das Start-up-Unternehmen mit seiner Beschattungs-Idee in Serie gehen.

„Wir brauchen Serie und Masse, eine bezahlbare ökologische Lösung“

Der Vorteil: Im Unterschied zu Fassadenbegrünungen, die im Gebäude verankert sind, können die Grün-Segel nach der Idee der Gründerinnen überall in der Stadt aufgestellt werden, auch da, wo keine Häuser stehen und glühender Asphalt die Stadt aufheizt. Zwischen 1,5 und 8 Grad kühler könne es in der Stadt mit Grün werden, zeigen unterschiedliche Studien. Denn während aufgeheizte Betonflächen auch nachts Wärme abstrahlen, verdunstet die Feuchtigkeit des Blattgrüns und sorgt für Abkühlung.

Bewässert werden die Pflanzensysteme automatisch mit Leitungen, die Wasser zielgenau und nur tröpfchenweise abgeben. Im Herbst wird die Biomasse abgeerntet und samt der Seile kompostiert, wobei wiederum Energie gewonnen werden soll. „Wir brauchen Serie und Masse, eine bezahlbare ökologische Lösung“, sagt Stattmann. Nur einzeln begrünte Häuser seien zu wenig. In den Testanlagen jedenfalls gedeiht nicht nur das Grün prächtig, dort summen auch vom Aussterben bedrohte Insekten.