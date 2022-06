Finanzdienstleister : Wo Klarna trotz Stellenabbaus weiter investiert

Gebäudeansicht des Unternehmensstandorts des schwedischen Internetdienstleisters Klarna an der Alten Post in Gießen. Bild: Martin Albermann

Vor gut zwei Wochen hat der Zahlungsdienstleister Klarna mit der Nachricht von geplanten Entlassungen für Aufsehen gesorgt. Die Schweden unterhalten unter anderem einen großen Standort in Gießen. Sie kündigten im vergangenen September einen massiven Stellenaufbau an der Lahn an. Zu den seinerzeit 120 Beschäftigten sollten mehr als 400 weitere hinzukommen: Produktentwickler, Ingenieure und Designer. Wie aber steht es nun um diese Pläne? Schließlich will das Unternehmen über alle Standorte hinweg jede zehnte Stelle streichen.

Auf Nachfrage gibt sich Klarna schmallippig. Genaue Zahlen zu der derzeitigen Stärke der Belegschaft in Gießen lässt sich ein Sprecher nicht entlocken. Klarna bekenne sich aber ausdrücklich zu der Universitätsstadt, in der das Unternehmen mittlerweile Mieter der sanierten Alten Post ist, eines der schönsten Gebäude am Ort unweit des Bahnhofs. Dort arbeiten die Beschäftigten an der App, der Internetseite und dem sogenannten Open-Banking-Angebot des Unternehmens. Darunter ist auch und gerade der Bezahldienst Sofort zu verstehen, der früher unter Sofortüberweisung firmierte.

Die Schweden kauften den Dienst 2014 von Gründern aus Mittelhessen, die bald darauf in Gestalt von Fintecsystems einen weiteren Open-Banking-Dienstleister ins Leben riefen. Diese Firma bietet einen Onlinekreditantrag an und arbeitet zu diesem Zweck mit 150 Banken und Finanztechnologie-Unternehmen (Fintechs) wie DKB, Santander, Solarisbank, Check24 und N26 zusammen.

Gießen als Tech-Hub

Ihre Gründer haben an der Technischen Hochschule Mittelhessen studiert. Sie zählt neben den Universitäten in Gießen und Marburg und der Fachhochschule in Fulda zu jenen Hochschulen, aus denen sich auch der Talentpool von Klarna speist.

Die Schweden preisen die Nachwuchskräfte aus diesen Hochschulen als hoch qualifiziert und bezeichnen Gießen als ihren Tech-Hub. Diesem Standort seien sie „aufs Stärkste verpflichtet“, hebt der Sprecher hervor. Klarna werde dort auch weiterhin investieren, um das Produktportfolio und die Services von Klarna weiter auszubauen. Weitere Details dazu mochte der Sprecher jedoch nicht preisgeben.

Dies wiederum dürfte an den Abbauplänen liegen. Auch andere Unternehmen halten sich gemeinhin mit genaueren Aussagen zu weiteren Investitionen in bestimmte Standorte zurück, wenn sie konzernweit Stellen abbauen wollen.

Derweil befindet sich auch die Technologie-Zentrale von Fintecsystems in Linden nahe Gießen im Wandel. Denn: Das Unternehmen ist mittlerweile an Tink verkauft worden, einen ebenfalls schwedischen Betreiber von Open-Banking-Plattformen. Angesichts des Verkaufspreises von rund 120 Millionen Euro gilt die Transaktion als eine der größten ihrer Art in Deutschland in dieser jungen Branche. Fintecsystems zählt in Linden weiterhin an die 40 Beschäftigte. Von Personalzuwachs am Ort ist derzeit nicht die Rede, wie zu erfahren war.

Eine Person fehlt in der Chefetage

Zwischenzeitlich hat sich außerdem an der Spitze der Firma das Personalkarussell unerwartet heftig gedreht. Drei der vier designierten Mitglieder der neuen Chefetage haben das Unternehmen verlassen. Sie wollten dem Vernehmen nach lieber unternehmerisch tätig werden, als in einer großen Unternehmensgruppe zu arbeiten – zumal der Finanzkonzern Visa im März seinerseits Tink übernommen hat. Nun hat Fintecsystems zwar wieder eine dreiköpfige Führung, allerdings fehlt noch jemand, um das geplante Quartett zu komplettieren.

Derweil zeichnet sich das Aus für die Marke Fintecsystems ab. Noch in diesem Jahr werde sie vom Markt verschwinden. Es sei schlüssig, nur mit einer Marke an die Kundschaft heranzutreten. Das Unternehmen an sich und seine Technik blieben aber erhalten. Ziel sei es, den Onlinekreditantrag auch in andere europäische Märkte zu bringen, in denen Tink vertreten sei, heißt es.