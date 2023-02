Zehntausend Anrufe an einem Tag: Rund um das Osterfest 2020 klingelte bei der KfW das Telefon im Sekundentakt, die Zahl der Anrufe war um den Faktor 15 größer als an einem normalen Tag vor der Pandemie. Das Coronavirus hatte das Land im Griff, und die staatliche Förderbank, die unter dem Namen Kreditanstalt für Wiederaufbau gegründet wurde, war an der Spitze der größten Hilfsaktion für die Wirtschaft in der deutschen Nachkriegsgeschichte über Nacht zum Rettungsanker für Tausende Unternehmen geworden. Im April und Mai 2020 sagte die KfW rund eine Milliarde Euro an Hilfskrediten zu - pro Tag.

Daniel Schleidt Koordinator der Wirtschaftsredaktion in der Rhein-Main-Zeitung.



Dem Ziel, das ihr von der Bundesregierung auferlegt worden war, kam sie mit diesen Riesensummen Tag für Tag einen kleinen Schritt näher. Es galt, von den Pandemiebeschränkungen betroffene Betriebe vor der Insolvenz zu bewahren. Mit insgesamt über 50 Milliarden Euro hat die KfW Unternehmen, Start-ups, Studierende und gemeinnützige Organisationen in Deutschland, aber auch in Entwicklungs- und Schwellenländern durch die Monate des Stillstands getragen. „Noch nie ist eine Staatsbank so gefordert worden“, sagte der damalige KfW-Vorstandsvorsitzende Günther Bräunig am Anfang des Jahres 2021.