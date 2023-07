Aktualisiert am

Die Diagnose Diabetes kam früher einem Todesurteil gleich. Dann wurde Insulin entdeckt. Eine der wichtigsten Produktionsstätten befindet sich seitdem in Frankfurt-Höchst.

Pionierbetrieb: So sah die Insulinproduktion in Frankfurt um 1935 aus, damals noch bei der Hoechst AG. Bild: bpk

Die Fermenter, in denen Sanofi im Industriepark Höchst Insulin herstellt, sind bis zu vier Stockwerke hoch. Ihre Größe vermittelt eine Ahnung davon, welche Mengen an Medikamenten gegen Diabetes hier produziert werden: 450 Millionen Insulinpens – so heißen die stiftähnlichen Patronen, die von den meisten Diabetikern heutzutage anstelle von Spritzen verwendet werden – verlassen jährlich das Fabrikgelände im Westen Frankfurts.

Barbara Schäder Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung.

Als hier vor einhundert Jahren die industrielle Herstellung von Insulin aufgenommen wurde, wäre eine derartige Massenproduktion unvorstellbar gewesen. Denn das Hormon wurde zunächst aus den Bauchspeicheldrüsen von Tieren gewonnen. Erst seit den Achtzigerjahren wird Insulin mithilfe von gentechnisch veränderten Kleinstorga­nismen hergestellt, von Bakterien beispielsweise oder Hefezellen. Sanofi nutzt dafür speziell gezüchtete Escherichia-coli-Bakterien, Darmbakterien also.

Erfolg beim ersten Patienten

Das Vorgängerunternehmen Hoechst war 1923 eines der ersten, das mit der industriellen Produktion von Insulin begann. Die Voraussetzungen dafür waren wenige Jahre zuvor in Kanada geschaffen worden: 1921 gelang es an der Universität Toronto den Medizinern Frederick Banting und Charles Best, Insulin aus dem Bauchspeicheldrüsengewebe eines Hundes zu extrahieren.

Der Biochemiker James Collip machte daraus ein Präparat, das im Januar 1922 dem ersten Patienten gespritzt wurde: dem 14 Jahre alten Kanadier Leonard Thompson. Dank der Behandlung wurde Thompson 27 Jahre alt, bis er an einer Lungenentzündung starb. Vor dem Durchbruch bei der Insulinextraktion kam die Diagnose des schon in jungen Jahren auftretenden Typ-1-Diabetes einem Todesurteil gleich: Im Schnitt seien die Patienten damals neun Monate nach der Diagnose gestorben, heißt es bei der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG).

Typ-1-Diabetes ist eine Autoimmunerkrankung. Sie führt dazu, dass der Körper die Fähigkeit verliert, Insulin zu produzieren. Dieses wird aber benötigt, um den mit der Nahrung aufgenommenen Zucker aus dem Blut in die Zellen zu bringen. Fehlt Insulin, so versucht der Körper, den Blutzuckerspiegel durch häufiges Wasserlassen zu senken. Typische Symptome sind ständiger Durst, Erschöpfung und Gewichtsabnahme.

8,7 Diabetespatienten in Deutschland

Die meisten Diabetiker leiden allerdings unter Typ 2, auch Altersdiabetes genannt. Hier produziere der Körper nicht zu wenig, sondern über Jahre hinweg zu viel Insulin, erläutert der Medizinische Direktor von Sanofi Deutschland, Dieter Paar, in einem Podcast, den das Unternehmen anlässlich des Jubiläums veröffentlichte.

Ursache von Typ-2-Diabetes sei meist ein ungesunder Lebensstil, der zu hohen Blutzuckerwerten führe. „Die Bauchspeicheldrüse arbeitet unter Volllast dagegen an“, produziert so viel Insulin, wie Paar erklärt, dass die Körperzellen abstumpfen und nicht mehr richtig auf das Hormon reagieren. So nehmen sie den Zucker schlechter aus dem Blut auf, die Bauchspeicheldrüse schüttet noch mehr Insulin aus – „ein Teufelskreis“, so Paar.