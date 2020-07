Aktualisiert am

Interxion im Traditionsbau : Milliardeninvestition in größten Internetknoten der Welt

Ein neues Rechenzentrum im Neckermann-Areal – kein planungsrechtlich einfaches Gebiet, zum Beispiel in Sachen Denkmalschutz. Bild: Simulation Interxion

Interxion will eine Milliarde Euro in den größten Internetknoten der Welt investieren. Das niederländische Unternehmen betreibt schon 15 Rechenzentren in Frankfurt. Dort wird ein lange ungenutztes Traditionsgelände wiederbelebt.