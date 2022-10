Studie : Bei welchen Jobs die Gehälter ordentlich steigen

Steigende Gehälter mit deutlichen Ausschlägen bei IT-Fachleuten sowie im Finanz- und Rechnungswesen kennzeichnen die aktuelle Gehaltsübersicht der internationalen Personalberatung Robert Half. „Unternehmen sehen sich aktuell mit einer sehr heterogenen und zum Teil undurchsichtigen Gemengelage konfrontiert“, kommentiert Vanessa Sproedt-Graef, Managing Director der Region Mitte des Unternehmens mit Sitz in Frankfurt, die Ergebnisse der Umfrage unter Führungskräften. Zunehmende Vorgaben auf EU- und nationaler Ebene sowie anhaltende Lieferketten-Probleme, die steigende Inflation und die Eintrübung der Wirtschaft erhöhten die Anforderungen von Unternehmen an ihre Controlling-, Treasury- und Compliance-Abteilungen. „Das spiegelt sich in Wachstum und Nachfrage der Abteilungen wider“, sagte Sproedt-Graef.

Steigende Gehälter ließen sich aber auch jenseits von solchen Spezialisierungen im kaufmännischen Bereich verzeichnen. Hervorzuheben seien besonders die Gehälter im Vertriebsinnendienst mit einem durchschnittlichen Plus von rund neun Prozent sowie bei Marketing-Managern mit rund sechs Prozent. Zudem legten die Gehälter für Call-Center-Agenten mit rund 5,5 Prozent sowie rund sieben Prozent für Kundenberater zu. Das Personalwesen verzeichnet laut der Befragung von 300 Führungskräften in Unternehmen in ganz Deutschland im Schnitt ein Plus von rund 5,5 Prozent.

IT-Spezialisten sind besonders rar

Die Gehaltsentwicklung im IT-Bereich ist nach der Umfrage weiter steigend. Im Schnitt legten die Gehälter im Jahresvergleich im mittleren bis oberen einstelligen Prozentbereich zu, berichtet Robert Half. Leitungsfunktionen in der IT verzeichneten ein Plus von rund sechs Prozent mit Ausschlägen in den zweistelligen Prozentbereich. „Hochqualifizierte IT-Spezialisten sind von je her rar am Arbeitsmarkt“, sagt Pascal Köth, Vice President IT & Technology Deutschland bei Robert Half.

Unternehmen stünden mehr denn je unter dem Druck, die digitale Transformation so schnell wie möglich zu vollziehen. Die Jahre der Corona-Pandemie sowie aktuelle makroökonomische Herausforderungen hätten die Nachfrage nach entsprechenden Experten noch einmal deutlich erhöht, sagt Köth und setzt hinzu: „Wir sind der Überzeugung, dass dieser Teil auch im Falle eines wirtschaftlichen Abschwungs nicht abreißen wird.“