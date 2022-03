IHK-Präsident Ulrich Caspar : „Der Rhein-Main-Region geht es gut – noch“

Aktualisiert am

Zu viel Verkehr, zu wenige Flächen: Die ­Industrie in der Rhein-Main-Region beschäftigt viele Themen. Der Frankfurter IHK-Präsident Ulrich Caspar spricht im Interview über die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und die Notwendigkeit zukunftsweisender Konzepte.

„Die Stadt sollte sich stärker als Teil der Region verstehen und Potentiale gemeinsam mit den Nachbarn heben“: IHK-Präsident Ulrich Caspar sorgt sich um die Zukunft der Industrie in Rhein-Main. Bild: Lando Hass

Ulrich Caspar ist seit Mai 2019 Präsident der Industrie- und Handelskammer Frankfurt, die 110.000 Mitgliedsunternehmen in Frankfurt sowie in den Landkreisen Hochtaunus und Main-Taunus vertritt. Caspar, der 65 Jahre alt ist, saß vor seiner Wahl an die IHK-Spitze 16 Jahre lang für die CDU im Hessischen Landtag. Die Amtszeit des Präsidenten ist auf fünf Jahre beschränkt, zudem darf er laut Satzung maximal einmal wieder gewählt werden.

Daniel Schleidt Koordinator der Wirtschaftsredaktion in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge



Herr Caspar, wie blickt die Wirtschaft auf die Eskalation in der Russland-Ukraine-Krise?

Durch hohe Energie- und Rohstoffpreise sowie Lieferengpässe, die Nachwirkungen der Corona-Pandemie, die Herausforderungen des Fachkräftemangels und bürokratische Hürden ist die Stimmung in der Wirtschaft in Frankfurt, Main- und Hochtaunus weiter angespannt. Die aktuellen Entwicklungen bringen neue große Un­wäg­barkeiten.