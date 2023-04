Hessen sollte sich am Saarland ein Vorbild nehmen, findet der Leiter des IG-Metall-Bezirks Mitte, Jörg Köhlinger. Er verteidigt die jüngsten Tarifabschlüsse und kritisiert die Wirtschaftspolitik in Hessen.

Jörg Köhlinger, Jahrgang 1963, leitet seit 2015 den großen IG-Metall-Bezirk Mitte, zu dem neben Hessendie Bundesländer Rheinland-Pfalz, das Saarland und Thüringen gehören. In den vier Bundesländern hat die IG Metall rund 295.000 Mitglieder. Sie arbeiten beispielsweise in der Autobranche, im Maschinenbau, bei Stahlproduzenten, aber auch im Elektro- und Sanitärhandwerk. Köhlinger selbst begann seine berufliche Laufbahn als Industriekaufmann bei der Buderus Stahlwerke AG in seiner Heimatstadt Wetzlar.

Verdi hat eine zweistellige Lohnsteigerung erstritten. Bekommt man da nicht sogar als Gewerkschafter Angst vor einer Lohn-Preis-Spirale?

Angst vor einer Lohn-Preis-Spirale muss man nicht haben. Man muss sich ja nur die Reihenfolge anschauen: Die Preisentwicklung wurde getrieben durch die wirtschaftliche Entwicklung und durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Also der Anstieg der Inflationsrate kam vor den Tarifverhandlungen. Wenn überhaupt, müsste man von einer Preis-Lohn-Spirale sprechen.

Aber es geht ja um die Frage, ob sich das gegenseitig weiter hochschaukelt.

Wir sehen schon ein paar Unternehmen, die mit Mitnahmeeffekten kalkulieren, also davon ausgehen, dass man im Zuge der allgemeinen Inflation stärkere Preiserhöhungen durchsetzen kann. Das geht aber nicht auf unser Konto. Wir haben Interessenvertretung und Politik für die Beschäftigten zu machen. Maßstab für uns war ein Kaufkrafterhalt im vergangenen Jahr, das war schwierig genug. Das haben wir erreicht mit einem guten Abschluss von insgesamt 8,5 Prozent Lohnerhöhung und der steuer- und abgabenfreien Inflationsprämie von 3000 Euro.

Umgekehrt gefragt: Wenn man auf den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst blickt, denken Sie sich da, die IG Metall hätte noch mehr rausholen sollen?

Nein, ich glaube, wir haben insgesamt eine gute Entgeltpolitik gemacht. Das Niveau der Entgelte im Bereich der Metall- und Elektroindustrie trägt der wirtschaftlichen Entwicklung Rechnung, aber auch der Durchsetzungsfähigkeit. Daher bin ich und sind unsere Leute sehr zufrieden mit dem Tarifabschluss, was auch zum Ausdruck kam in einer ausgesprochen guten Mitgliederentwicklung im zweiten Halbjahr vergangenen Jahres. 2022 sind 15.400 Beschäftigte im Bezirk Mitte in die IG Metall eingetreten, gegenüber dem Vorjahr haben die Neuaufnahmen damit um 34 Prozent zugelegt.

Ist der IG-Metall-Bezirk Mitte dadurch mächtiger geworden?

Den Begriff würde ich jetzt vielleicht so nicht verwenden. Ich glaube aber, dass unsere Verhandlungsmacht durchaus wächst mit der Arbeitsmarkt- und Fachkräfteentwicklung. Wir versuchen, was uns auch gelingt, Fuß zu fassen in neuen Betrieben oder neuen Betriebsteilen. Dazu gehören auch einzelbetriebliche Auseinandersetzungen.

Wo zum Beispiel?

Zum Beispiel beim Autozulieferer GKN, der die Schließung seines Werks in Zwickau-Mosel und einen Arbeitsplatzabbau an weiteren Standorten angekündigt hat. Die IG Metall konnte höhere Abfindungen für die Beschäftigten in Mosel und die Aushandlung von Zukunftstarifverträgen für die Standorte Offenbach, Trier und Kiel durchsetzen. Wir können eine Verlagerung oder Betriebsschließung nicht verhindern mit einem Tarifvertrag, das gibt unsere Rechtsordnung nicht her. Wir können aber versuchen, eine Schließung oder Verlagerung so teuer zu machen wie möglich, um unternehmerische Entscheidungen noch einmal zu beeinflussen. Das haben wir bei GKN gemacht, das haben wir bei Continental gemacht mit Teilerfolgen.

Hintergrund ist der Umbruch in der Autobranche. Für ein E-Auto braucht man weniger Arbeiter als für einen Verbrenner, ist ein Verlust von Indus­trie­arbeits­plätzen nicht unvermeidlich?