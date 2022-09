Forderung der IG Metall : Sind acht Prozent Lohnplus zu viel?

Aktualisiert am

Eine solch hohe Gehaltsforderung wie jetzt hatte die IG Metall lange nicht mehr. Arbeitgeber warnen vor einer Lohn-Preis-Spirale wie in den Siebzigern. Ökonomen sehen das differenzierter.

Tarifgespräche sind eigentlich ein lang eingeübtes Ritual. Und doch war einiges anders beim Auftakt der Tarifverhandlungen der Metall- und Elektrobranche in der Tarifregion Mitte, Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland. Denn eine solche Kombination aus hoher Inflationsrate und Rezessionsgefahr dürften Teilnehmer nur aus Geschichtsbüchern kennen. Wie die Verhandlungen der IG Metall ausgehen, wirkt sich dabei nicht nur auf die insgesamt 380.000 Beschäftigten in den drei Bundesländern aus. Die Höhe des Abschlusses in der Branche gilt, zu­sammen mit dem im öffentlichen Dienst, als richtungsweisend für die anderen Wirtschaftszweige.

Falk Heunemann Wirtschaftsredakteur in der Rhein-Main-Zeitung.

Entsprechend schwierig sind diesmal die Ausgangspositionen: Die Gewerkschaft IG Metall um ihren Verhandlungsführer Jörg Köhlinger verwies in Oberursel auf die Inflationsrate von acht Prozent: Wenn die Löhne der Beschäftigten nicht mindestens im gleichen Maße stiegen, bedeute das für sie Reallohnverlust. Es würde den privaten Konsum drastisch einschränken und die wirtschaftliche Ent­wicklung gefährden, sagte Köhlinger. „Offensichtlich waren viele der Herren schon sehr lange nicht mehr im Supermarkt einkaufen“, sagte er in Richtung der Arbeitgeber.