Tarifverhandlungen : IG Metall will acht Prozent mehr Lohn

Die IG Metall will bei den anstehenden Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie eine spürbare Lohnerhöhung erzielen. Einer Mitteilung der IG Metall zufolge fordert die Gewerkschaft für ihre knapp 400.000 Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie in Hessen, Rheinland-Pfalz, Thüringen und dem Saarland acht Prozent mehr Lohn.

Die anstehenden Tarifgespräche, die am 14. September beginnen, fänden abermals unter herausfordernden Bedingungen statt, in denen die Auftragsbücher der Betriebe gut gefüllt seien, beispielsweise in der Automobilindustrie, heißt es von der Gewerkschaft, die anerkennt, dass die Energiekosten aufgrund des Kriegs in der Ukraine enorm gestiegen sind. Während aber die Unternehmen diese Kosten teilweise an die Kunden weitergeben könnten, müssten die Beschäftigten diese selbst tragen und zudem noch die stark gestiegenen Ausgaben für Lebensmittel und andere Produkte des täglichen Bedarfs bewältigen.

Die Arbeitgeber dürften sich nicht wegducken, so Jörg Köhlinger, Leiter der IG Metall Mitte und Verhandlungsführer, sie müssten ihren Beitrag zur Krisenbewältigung ebenfalls leisten. „Nach vier Jahren benötigen die Beschäftigten dringend eine tabellenwirksame Erhöhung der Entgelte. Eine Nullrunde, eine wöchentliche Arbeitszeitverlängerung oder eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit, wie von einigen Arbeitgebern vorgeschlagen, wird die IG Metall mit allen Mitteln verhindern“, so Köhlinger.

Krieg verstärkt die Probleme

Dagegen kritisierte der Verhandlungsführer von des Arbeitgeber-Verbands Hessenmetall, Oliver Barta, die Forderungen der IG Metall seien „abseits jeglicher Realität“. Der nach der langen Corona-Krise, die immer noch nicht überstanden sei, erhoffte Aufschwung falle aus, so Barta. „Die Prognosen der Volkswirte sehen uns vor einer Rezession. Eine Rückkehr zum Vorkrisenniveau von 2018 ist in diesem Jahr unmöglich und auch im nächsten Jahr überhaupt nicht absehbar.“

Der Ukraine-Krieg habe die durch die Corona-Krise aufgeworfenen Probleme wie Rohstoffmangel und gestörte Lieferketten noch verstärkt, gleichzeitig noch eine Energiekrise gebracht. „Unsere Metall- und Elektroindustrie ist von diesen explodierenden Energiepreisen sowie den Preissteigerungen bei Rohstoffen besonders betroffen. Dies alles in einer Phase, in der unsere Unternehmen jeden Euro für Investitionen in den vor allem von Dekarbonisierung und Digitalisierung getriebenen Strukturwandel benötigen“, argumentierte Barta weiter.

Viele Unternehmen hätten in der Corona-Krise auch mithilfe von Kurzarbeit an den Beschäftigten festgehalten, obwohl weniger produziert werden konnte, und dafür finanzielle Reserven verwendet. „Jetzt muss erst einmal wieder echtes Wachstum geschaffen und Geld verdient werden, um diese Herausforderungen zu stemmen, den Strukturwandel zu bewältigen und die Wettbewerbsfähigkeit wieder zu stärken.“

Die regionalen Verhandlungen beginnen jeweils am 14. September für Mitte in Oberursel und für Thüringen nachmittags in Eisenach.