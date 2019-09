Mercedes-Marketingchefin : „Die IAA muss viel interaktiver werden“

Aktualisiert am

Große Bühne: Marketingchefin Bettina Fetzer in einer Festhalle der IAA in Frankfurt. Bild: Unternehmen

Warum wird Mercedes mit der „Me Convention“ zum Kongressveranstalter?

Falk Heunemann Wirtschaftsredakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Wir wollen weg von einer klassischen Ausstellungskommunikation, bei der wir die Besucher einseitig beschallen. Stattdessen wollen wir in die Diskussion mit ihnen gehen und uns mit spannenden Persönlichkeiten zu den Herausforderungen der Zukunft austauschen. Als Marke haben wir gesagt, dass wir eine Verantwortung in dieser Gesellschaft haben, wir können und wollen die Herausforderungen der Zukunft aber nicht alleine stemmen. Deswegen haben wir uns entschieden, ein paar kluge Köpfe dazu zu holen und mit ihnen in den Austausch zu gehen.