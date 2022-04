Energiewende : Große Pläne mit Wasserstoff

Es ist Zufall im Spiel, dass ausgerechnet in Wiesbaden ein Unternehmen sitzt, das sich gute Chancen ausrechnet, die Energiewende vor allem im Transportsektor entscheidend voranzutreiben. Airlines und Reedereien sollen die ersten Kunden sein, die die Hy2gen AG schon in wenigen Jahren mit großen Mengen sogenannter E-Fuels, also klimaneutralen Treibstoffen, beliefern will.

Die Verträge dazu sind bereits unterschrieben, der Bau von Anlagen zur Gewinnung von Gasen wie Methanol, Ammoniak und Wasserstoff ist in Vorbereitung. Dass sich vor allem klimaneutral erzeugter Wasserstoff nach einer Übergangszeit als Treibstoff der Zukunft durchsetzen werde, daran hat Cyril Dufau-Sansot keinen Zweifel: Das Gas werde dann in verflüssigter Form die Energie liefern, um Flugzeuge, Schiffe, Schwerlaster und Industrieanlagen anzutreiben.