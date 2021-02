Arbeitsrechtsexperte Spamer : „Ich rate bei Homeoffice zu einer Vereinbarung“

Hansgeorg Spamer ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und zudem Professor für Arbeits- und Bürgerliches Recht an der Hochschule Aschaffenburg. Als Partner der Frankfurter Kanzlei Lachner-Westphalen-Spamer berät er in allen Feldern des Individual- und Kollektivarbeitsrechts und zu Fragen der Corporate Governance, inklusive der Prozessführung und Streitbeilegung. Weitere Beratungsschwerpunkte sind das Handels- und Wirtschaftsrecht sowie das Vergaberecht. Während seines Referendariats und Promotionsstudiums war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Arbeits-, Wirtschafts- und Zivilrecht an der TU Darmstadt tätig.

Patricia Andreae Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Seit einer Woche gibt es nach der Corona-Arbeitsschutzverordnung für Arbeitgeber die Pflicht zum Anbieten von Homeoffice – zumindest befristet. Kennen Sie Fälle, in denen Arbeitgeber das verweigern und Arbeitnehmer dagegen vorgehen wollen?