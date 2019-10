Hohe Zinsen, hohes Risiko : Bye-bye, Darlehen

Aktualisiert am

Pech für Anleger: Trotz der Glückskatzen, die in Frankfurter Coa-Restaurants winken, steckt die Asia-Kette im Insolvenzverfahren. Bild: Rüchel, Dieter

Es sind Zahlen, bei denen die Dollarzeichen in den Augen blinken. Garantiert vier, fünf oder sogar 7,5 Prozent Zinsen im Jahr und nach fünf Jahren Laufzeit womöglich noch eine Schippe drauf – welcher Sparer kommt bei solchen Versprechen nicht in Versuchung. Es macht schon lange keinen Spaß mehr, Geld auf der hohen Kante zu haben. Eine „1“ vor dem Komma gilt inzwischen als gutes Angebot. Wer 100.000 Euro und mehr auf dem Giro- oder Tagesgeldkonto hat, muss damit rechnen, dass er dafür demnächst unter Umständen Gebühren zahlen muss. Denn immer mehr Banken und Sparkassen reichen nach Information von Zinsvergleichsportalen die Negativzinsen der Europäischen Zentralbank (EZB) an vermögende Privat- oder Geschäftskunden weiter. Sollte der Einlagenzins der EZB weiter sinken, könnten demnächst auch durchschnittliche Anlagensummen betroffen sein.

Deswegen aber sind Zinsversprechen von fünf Prozent und mehr Zahlen, bei denen statt der Dollarzeichen besser alle Warnlichter blinken sollten, wie Sylvia Beckerle, Finanzberaterin bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz deutlich macht. „Es mag Projekte in der Nachbarschaft geben, bei denen Anleger mit kleineren Summen durchaus mal etwas auf den Weg gebracht haben. Hohe Zinsen bedeuten aber grundsätzlich immer ein hohes Risiko.“ Diese Erfahrung machen gerade die mehr als 700 Anleger, die die Asia-Gastronomiekette Coa im vergangenen Jahr im Zuge einer Crowdfunding-Kampagne mit 1,5 Millionen Euro ausgestattet hatten. Damit sollten neue Filialen eröffnet werden. Fünf Jahre lang sollten die Investoren 7,5 Prozent Zinsen im Jahr bekommen, zudem einen Bonus zwischen vier und zwölf Prozent bei guter Umsatzentwicklung – ein traumhaftes Angebot.