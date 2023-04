Hessisches Naturschutzgesetz : „Übergangen und ausgebootet“

Aktualisiert am

Landwirte und Waldbesitzer üben heftige Kritik an den Plänen der Landesregierung für Änderungen am hessischen Naturschutzgesetz. Sie fürchten um ihre Existenz.

Der Gesetzentwurf bestraft all diejenigen mit gesetzlichen Ge- und Verboten, die bislang Gutes für den Schutz und die Erhaltung von Arten und Lebensräumen getan haben, statt sie für ihr Engagement mit Naturschutzverträgen zu belohnen“, fasst der Präsident des Hessischen Waldbesitzerverbandes, Carl Anton Prinz zu Waldeck, die Haltung in den privaten land- und forstwirtschaftlichen Betrieben zum geplanten neuen Naturschutzgesetz zusammen. „Als Partner des Landes beim Naturschutz fühlen wir uns erneut übergangen und ausgebootet“. sagte er am Mittwoch bei einem gemeinsamen Pressetermin mit dem Hessischen Bauernverband in Wiesbaden.

„Die hessischen Landwirte und Waldbesitzer sind sich ihrer Verantwortung im Umgang mit der Natur und der wertvollen Ressource Boden bewusst und handeln dementsprechend, dafür braucht es kein eigenes Vollgesetz in Hessen“, hob Karsten Schmal, Präsident des Hessischen Bauernverbands, hervor und setzte hinzu: „Es ist ein Gesetz ohne Fakten, bisher liegt kein Nachweis der Landesregierung vor, dass der Zustand der Natur und der Biotope in Ländern mit einem eigenem Naturschutzgesetz besser ist.“ Trotzdem solle den Landwirten noch mehr Bürokratie aufgebürdet werden, „obwohl uns ohnehin schon mehr als genug Anträge und Formulare von unserer eigentlichen Aufgabe, der Erzeugung qualitativ hochwertiger, regionaler Produkte für die Ernährung unserer Gesellschaft, abhalten“, so Schmal.

Auch die Erzeugung nachwachsender Rohstoffe werde dann leiden. Er sieht keine Notwendigkeit, neben dem Bundesnaturschutzgesetz noch eigene Landesregeln zu treffen. Ziel der Föderalismusreform von 2010 sei es schließlich gewesen, eine Einheitlichkeit bei den Regelungen in einem wichtigen Themengebiet in ganz Deutschland zu erzielen.

Bemühungen um den Erhalt der Artenvielfalt

Viele der Auswirkungen der geplanten Regelungen seien gerade im ländlichen Raum mit erheblichen Einschränkungen verbunden, die zu Kosten und Umweltbeeinträchtigungen führten, so Schmal. Ein Beispiel: Wenn Verbindungsstraßen künftig gesperrt werden sollten, weil der Schutz wandernder Amphibienarten durch Querungshilfen nicht gewährleistet werden könne, seien weiträumige Umleitungen mit erheblichen Auswirkungen auf den Schulbus- und Wirtschaftsverkehr zu erwarten. Das sei wiederum dem Umweltschutz eher abträglich, wie auch Johannes Heger, Geschäftsführer des Hessischen Städte- und Gemeindebund, hervorhob.

Die Vertreter der Verbände betonten, dass Naturschutz und Bemühungen um den Erhalt der Artenvielfalt in der Land- und Forstwirtschaft selbstverständlich seien. Zudem gebe es in verschiedenen Runden mit Vertretern der Naturschutzverbände immer wieder Annäherungen und gute Kompromisse, sagte der Geschäftsführer des Hessischen Bauernverbands, Hans-Georg Paulus, in einem Gespräch mit der F.A.Z. vorab.

Darum kritisiert auch Waldeck: Statt klare Verfahrensweisen für eine Anbahnung von kooperativen Naturschutzlösungen mit den Land- oder Forsteigentümern zu bieten und statt einer frühzeitigen Informationspflicht für die Naturschutzbehörden regele der Gesetzentwurf detailliert, wie Schutzgebiete behördlich ausgewiesen werden sollten. Statt gesetzlicher Horstschutzzonen, in denen die Waldeigentümer massiv eingeschränkt würden, wäre es nach Ansicht Waldecks besser, beispielsweise die bestehenden Naturschutzverträge für Schutzzonen um Brutbäume von Schwarzstorch und Rotmilan zu stärken. „Dieser Weg ist eine Sackgasse, und wir lehnen ihn ab“, so Waldeck.

Die Zahl der bäuerlichen Betriebe sinkt beständig

Für die Vereinigung der Familienbetriebe kritisierte der Vorsitzende Philipp Victor Russell: „Der Entwurf des Naturschutzgesetzes schränkt uns als Eigentümer von Äckern, Wiesen und Wäldern durch etliche neue Vorschriften weiter ein.“ Er möchte daher von der Landesregierung und insbesondere der Ministerin für Umwelt, Klimaschutz und Landwirtschaft, Priska Hinz (Die Grünen), aus deren Haus der Gesetzentwurf stammt, wissen: „Warum muss das Land ein Vorkaufsrecht für gesetzlich geschützte Biotope, wie Streuobstwiesen, Auenwälder oder trockene Eichenwälder haben?“ Zudem könne niemand erklären, warum die Naturschutzbehörden Gebiete nur mit der Begründung einer angeblichen abstrakten Gefährdung einstweilig unter Schutz stellen dürften, ohne die Grundstückseigentümer zu informieren, so Russell. „Der Gesetzentwurf erzeugt eine drastische Schieflage durch eine mangelhafte Berücksichtigung der Belange der Land- und Forstwirtschaft einerseits gegenüber einer umfassenden und frühzeitigen Beteiligung und weitreichenden Mitwirkungsrechten der anerkannten Umweltverbände andererseits“, führte er aus.

Auch aus diesem Grund wünscht man sich bei den landwirtschaftlichen Verbänden nach der Landtagswahl wieder ein eigenes Ministerium. Vor allem aber eine Würdigung dessen, was die Landwirtschaft schon für den Naturschutz tue. In einem umfangreichen Katalog hat der Bauernverband die Kernforderungen zur Landtagswahl zusammengestellt. Darin wird auch beschrieben, dass jeder neunte Hektar Ackerland und jeder dritte Hektar Grünland in einem Natura-2000-Schutzgebiet liege. Somit seien die Landwirte schon deutlich eingeschränkt.

Weitere Einschränkungen seien daher kaum verkraftbar. Schon jetzt sinke die Zahl der bäuerlichen Betriebe beständig, bei weiteren Erschwernissen müssten noch mehr aufgeben, so Paulus. Immer mehr Landwirte könnten ihre Höfe nur noch im Nebenerwerb betreiben. „Viele Landwirte wollen investieren, brauchen dafür aber die Sicherheit, dass es nicht gleich wieder neue Vorgaben gibt“, erklärt Paulus. Schließlich gehe es beispielsweise bei einem neuen Stall um Investitionen in Millionenhöhe.