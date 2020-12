Corona-Pandemie : Schnelltest-Hersteller kommt kaum nach

Seit die R-Biopharm AG Anfang November ihren Corona-Schnelltest auf den Markt gebracht hat, kann die Produktion nicht schnell genug gehen. Eine halbe Million Teststreifen im Monat kann das Unternehmen mit Sitz in Darmstadt derzeit liefern. Zum Vergleich: Das hessische Sozialministerium hat angekündigt, wöchentlich 500.000 Tests für die Alten- und Pflegeheime zur Verfügung zu stellen.

Inga Janović Wirtschaftsredakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Dafür wird man kaufen müssen, was lieferbar ist. R-Biopharm unterstützt die erweiterte Teststrategie des Landes unter anderem mit einem neuen Schnelltestzentrum in Pfungstadt, also in Nachbarschaft zur eigenen Produktionsstätte, dort kann sich jeder Bürger auf eigene Kosten testen lassen, auch der Pfungstädter Bürgermeister habe sich dafür angemeldet, sagte eine Unternehmenssprecherin. Ihren Angaben zufolge gehörten die Schnelltests der Darmstädter zu den sichersten auf dem Markt. Eine Studie der Charité Berlin bestätige eine diagnostische Sensitivität (wie viele Infizierte werden erkannt) von 95 Prozent. Zuverlässiger sind nur noch die laborpflichtigen PCR-Tests.

Die Schnelltests durften bislang nur von Ärzten abgenommen werden, nach erfolgreichen Studien zu Selbsttestung, unter anderem mit Lehrern, soll dies nun für einige Berufsgruppen möglich sein. Bei R-Biopharm werde zu diesem Zweck gerade Schulungsmaterial vorbereitet, damit auch Nichtfachpersonal den Test korrekt durchführen könne.