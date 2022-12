Hessischer Dehoga-Chef Wagner : „Mindestlohn ist nicht das Problem der Gastronomie“

Warum finden Wirte kein Personal? Am Geld kann es nicht liegen, sagt Julius Wagner. Der Geschäftsführer des hessischen Hotel- und Gaststättenverbands über Vergütung, Personalmangel und Preise in der Gastronomie.

Herr Wagner, wann haben Sie zuletzt in einem Restaurant gegessen?

Vorgestern.

Haben Sie gefroren dabei?

Nein, habe ich nicht.

Es gibt aber Leute, denen ist recht kalt zur Zeit, wenn sie in einem Lokal sitzen: weil Wirte die Heizung runterdrehen, um zu sparen.

Ist das so? Ich meine ja, dass die Leute gerade nach den letzten beiden Jahren das starke Bedürfnis haben, sich in der Gastronomie wohlzufühlen, das wissen doch auch die Betreiber der Lokale. Wenn aber irgendwo aus Kostengründen Energie eingespart werden muss, ist das natürlich nachvollziehbar. Und am Ende wird der Markt regeln, ob Gäste so etwas goutieren oder nicht.