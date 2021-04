Testpflicht in Unternehmen : Corona-Tests? Machen wir längst

Corona-Tests sollen in Unternehmen freiwillig bleiben, fordern Vertreter der Wirtschaft in Hessen. Bild: Lucas Bäuml

Angenehm ist es ja nicht gerade: Bis tief in die Nase oder an die Rückseite des Rachens muss das Teststäbchen geschoben werden. Doch immerhin, so kann man nach einer Viertelstunde angezeigt bekommen, ob jemand mit Corona infiziert ist. Seit Wochen nutzen immer mehr Bürger solche Schnelltests, um sich selbst Gewissheit zu verschaffen, auch in Schulen sind sie inzwischen üblich, bald sogar Pflicht.

Nun will Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sie in allen Unternehmen durchsetzen, am Dienstag soll das Kabinett eine Testpflicht für die Wirtschaft beschließen. Allerdings: Wer bei hessischen Unternehmen nachfragt, erfährt, dass diese längst ihre Mitarbeiter testen oder es ihnen anbieten. Eine gesetzliche Pflicht, so scheint es, brauchen sie nicht. Sie würde, argumentieren einige von ihnen, sogar einige Probleme mit sich bringen.