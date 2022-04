Lieferketten für Lebensmittel : Warum regionale Produkte nicht immer nachhaltiger sind

Regional hergestellter Apfelsaft, Honig oder Käse: In den großen Supermarktketten bieten auch lokale Hersteller ihre Produkte an. Aber ist der Weg der Lebensmittel ins Regal so nachhaltig, wie man es dem Produkt zuschreibt?

Lebensmittel, die von kleinen, lokalen Herstellern stammen, kommen auch dort gut an, wo in der Regel wenig Einzigartigkeit herrscht: in den Regalen von überregionalen Supermarktketten wie Rewe. In Hessen laufen dort solche regionalen Produkte unter Labels wie „Landmarkt“ „Aus deiner Region“ und „Gutes aus Hessen-Regal“. Aber wie kommt der regional hergestellte Apfelsaft und der hessische Honig überhaupt dorthin, wo umweltbewusste Menschen sie dann kaufen? Und ist dieser Weg so nachhaltig, wie man es dem Produkt zuschreibt?

Kim Maurus

Sechzehn Studenten der Frankfurt University of Applied Sciences sind diesen Fragen mithilfe eines Praxisbeispiels in Kooperation mit dem Rewe-Markt in Wiesbaden-Erbenheim nachgegangen. Sie haben die Lieferketten von 40 Lieferanten, die unter den hiesigen Labels Produkte vermarkten, untersucht – und waren beim Blick auf die Daten zunächst überrascht. „Der Bestellprozess ist oft mit viel manueller Arbeit verbunden“, sagt Student Paul Philipp. „Da bin ich vorher davon ausgegangen, dass das im Hintergrund vollautomatisch läuft.“ Damit regionale Produkte im Supermarkt auch ankommen, sei viel Eigeninitiative, etwa vom Marktleiter, gefordert.

Ökologisches Für und ökonomisches Wider

Die Professorin Kerstin Wegener, die das Projekt federführend koordiniert hat, verweist auf die Besonderheit der Lieferketten, die die Studenten untersucht haben: „Regionale Lieferanten sind häufig kleine, eigenständige Unternehmen, die sich teilweise zu Vermarktungsgesellschaften zusammengeschlossen haben, die sich aber auch bewusst die Freiheit gegeben haben, weiterhin eigenständig zu arbeiten.“ Das sei vergleichbar mit Unternehmen aus der Touristik: „Kleine, mittelständische Unternehmen, die oft nicht die Ressourcen und auch nicht die Zeit haben, sich damit zu beschäftigen, was in größeren Unternehmen schon längst zentralisiert ist.“ Etwa die Vertriebsfunktion auf eine Person zu bündeln, die dann die Digitalisierung des Prozesses vorantreibt.

Ziel der Untersuchung war es, für die Lieferanten Handlungsempfehlungen zu entwickeln, wie sie ihre Lieferketten nachhaltiger gestalten können – ohne dass es zu kostspielig wird. Denn zum ökologischen Für gehört häufig ein ökonomisches Wider. „In unseren Interviews stellte sich heraus, dass fast alle Lieferanten ihre Ware mit dem eigenen Auto selbst in den Markt bringen“, sagt Philipp. Dadurch würden auch Wege doppelt gefahren.

Regionale Waren zunächst in einem Lager zu sammeln, in dem sowieso schon Produkte für den entsprechenden Supermarkt auf die Weiterfahrt warten, sei deutlich nachhaltiger – „aber da ist unklar, wer dafür die Kosten tragen würde“. Realistischer sei die direkte Absprache unter Produzenten, deren Standorte nah beieinanderlägen. „Aber auch das ist ein großer Koordinierungsaufwand“, sagt Wegener. Sie sei sich nicht sicher, ob sich das flächendeckend so leicht umsetzen ließe. Ein Anreiz zum Zusammenschluss könnten aber die derzeit hohen Kosten für Spritpreise sein. Auch eine App hätten die Studenten vorgeschlagen, um Absprachen zu erleichtern.

In einer idealen Welt

Das Modell in einer idealen Welt sähe laut Student Philipp so aus: „Ein Elektrofahrzeug, das die kleinen Höfe abfährt, sammelt die Waren ein, bringt sie in ein Lager, und von dort werden sie täglich an die Märkte ausgeliefert. Die Ware bleibt frisch, aber der Produzent muss eben nicht mehr fünf verschiedene Märkte an einem Tag in einer Stadt wie Frankfurt abfahren.“

Ganz so einfach geht es laut seiner Professorin Wegener aber wohl doch nicht. Produkte wie Ziegenkäse lieferten lokale Produzenten beispielsweise nicht das ganze Jahr lang. Säfte dagegen hielten sich lange. „Die Waren sind sehr divers, die Anforderungen unterschiedlich. Man kann nur schwer alles bündeln.“