Digitalisierung in Industrie : „Nur fürs Amt noch ein Faxgerät“

Wolf Mang, Hessenmetall-Chef, beobachtet eine beschleunigte Digitalisierung in der Industrie. Dagegen habe der Staat erheblichen Nachholbedarf – auch, was Homeoffice betrifft.

Herr Mang, war die Corona-Krise für die Metall- und Elektroindustrie in Hessen vielleicht auch eine Chance?

Falk Heunemann Wirtschaftsredakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Es wird immer so lapidar gesagt, die Corona-Pandemie habe ja auch etwas Positives. Das hat sie natürlich nicht, es sind schließlich Millionen Menschen gestorben. Aber für jede Krise gilt, dass sie Trends akzentuiert. Und das erleben wir derzeit auch mit dem Trend zur Digitalisierung.

Was hat sich denn konkret verändert?

Vor zwölf Monaten mussten die Firmen sehr schnell auf mehr Digitalisierung umschalten, denn ihnen wurde die Dringlichkeit vor Augen geführt, dass man sich digitalisieren muss. Wir hatten aber schon vor der Pandemie eine Umfrage gestartet, die aufzeigte, dass die Bedeutung der Digitalisierung stark zugenommen hatte. Seitdem ist der Anteil der Unternehmen, die sich intensiv damit beschäftigen, deutlich gestiegen, 72 Prozent haben inzwischen eine eigene Digitalisierungsstrategie entwickelt, ein Sechstel mehr als noch vor einem Jahr. Und ein Drittel der Befragten will nun noch mehr in die Digitalisierung investieren.

Was heißt eigentlich Digitalisierung in den Metall- und Elektrobranche?

Unsere Produktionsunternehmen verstehen darunter die Anwendung von gegenwärtig sieben verschiedenen Digitaltechnologien: von 3D-Druck über Mensch-Maschine-Interaktion, Maschine-Maschine-Interaktion (IoT) bis hin zu Künstlicher Intelligenz. Nehmen wir mal den 3D-Druck: Bei klassischen Bearbeitungsverfahren wie Fräsen, Schleifen, Bohren oder Drehen wird der Werkstoff abgetragen. Bei 3D-Druck macht man genau das Gegenteil. Das führt dazu, dass man Bauteile neu denken kann. Man kann völlig neue Strukturen schaffen, etwa Verschachtelung und Gitterstrukturen, durch die Teile leichter werden, aber genauso steif und tragfähig sind. Deswegen halte ich 3D-Druck für einen Game Changer.

Warum?

Die 3D-Drucker sehen ein wenig aus wie die Tintenstrahldrucker von früher, nur dass sie Kunststoff- oder Metallpulver schichtweise nacheinander auftragen. Diese Technik nutzen wir etwa in einem unserer Unternehmen sehr intensiv. So stellen wir Werkzeuge zur Herstellung von Kunststoffspritzgussteilen mit diesem Verfahren her und können etwa Kühlkanäle optimaler der Formgeometrie anpassen, mit deutlich reduziertem Zeitaufwand und weniger Ressourcen.

Gab es auch Rückschläge?

Die Unternehmen haben wegen der Pandemie ihre Mitarbeiter sehr viel schneller mit Notebooks und Laptops ausgestattet, um ihnen die Möglichkeit zu geben, mobil oder im Homeoffice zu arbeiten. Aber es ist deutlich geworden, dass sich viele Prozesse nicht dafür eignen. Da befürchten wir in vielen Betrieben eine Spaltung zwischen Mitarbeitern, die mit ihrer Arbeit ins Homeoffice arbeiten gehen können, und denjenigen, die jeden Tag in der Produktion anwesend sein müssen.

Was bremst denn die Umstellung aus?

Die Defizite der öffentlichen Verwaltung. Wir stellen fest, dass die Behörden auf Mobiles Arbeiten oder Homeoffice überhaupt nicht vorbereitet sind, da rächen sich die Versäumnisse der vergangenen Jahre. Versuchen Sie doch mal, einen Termin über Teams oder Zoom mit einer Behörde auszumachen, statt dort hinzugehen und eine Nummer ziehen zu müssen. Etwas flapsig gesagt: Ich habe hier im Unternehmen immer noch ein Faxgerät, nur damit ich im Fall des Falles mit dem Gesundheitsamt kommunizieren kann. Das alles ist schon ein Armutszeugnis für ein Land, das sonst immer stolz sein konnte auf seine Verwaltung.