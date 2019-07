Neue Studie : Wie viel die Hessen verdienen

Ältere männliche Hochschulabsolventen mit deutschem Pass und Arbeitsort Frankfurt haben die höchsten Einkommen in Hessen, wie eine aktuelle Auswertung der Bundesagentur für Arbeit ergibt. Rechnet man auch Frauen, Jüngere, Handwerker und Arbeitnehmer mit ausländischem Pass mit ein, werden die Darmstädter am besten bezahlt. Die Daten basieren auf einer Auswertung von Angaben der Arbeitgeber. Aus Gründen der Vergleichbarkeit handelt es sich immer um Bruttolöhne für sozialversicherungspflichtige Vollzeitbeschäftigte. Jeder dritte Beschäftigte ist hingegen in Teilzeit angestellt.

Bei den angegebenen Durchschnittswerten handelt es sich in der Regel um den Medianwert. Im Gegensatz zum arithmetischen Mittel, bei dem nur alle Werte einer Liste addiert und dann durch die Anzahl der Werte dividiert werden, wird der Median weniger verzerrt durch zum Beispiel wenige Vielverdiener. Nicht berücksichtigt werden die Abzüge durch Steuern und Sozialabgaben, die bei Gutverdienern höher sind, wie regionale Unterschiede in den Lebenshaltungskosten.

Hessenbonus

Die Hessen haben im Bundesvergleich mit die höchsten Einkommen. Im Mittel 3593 Euro brutto im Monat. Etwas mehr gibt es nur in Hamburg und Baden-Württemberg. Auch Geringverdiener sind im Schnitt in Hessen besser situiert als in den meisten anderen Bundesländern. Nimmt man das unterste Einkommensviertel aller Beschäftigten, das 25-Prozent-Quantil, so reicht das Einkommen dieses untersten Viertels bis zu einem Monatsverdienst von 2607 Euro brutto. Das sind fast 200 Euro mehr als im Bundesschnitt. Zur Orientierung: In allen ostdeutschen Bundesländern ist sogar das mittlere Einkommen aller Beschäftigen niedriger als 2600 Euro.

Aber auch die Gutverdiener in Hessen kassieren mehr als fast überall sonst. Das oberste Einkommensviertel beginnt bei 5090 Euro monatlich, mehr sind es ebenfalls nur beim Spitzenreiter Hamburg (5303 Euro) und in Baden-Württemberg.

Einkommensschere

„Die Schere geht immer weiter auseinander“ ist von meist linken Politikern zu hören, die eine stärkere Umverteilung fordern. Doch stimmt das auch? Die Daten der Arbeitagentur zeigen, dass sich die Schere sogar leicht schließt, denn die Bruttolöhne haben sich in nahezu allen Einkommensschichten ähnlich entwickelt. Seit 2011 stiegen sie im Mittel um 18 Prozent, auch bei Gutverdienern. Überdurchschnittlich erhöhten sie sich bei Geringverdienern, nämlich um 22 Prozent. Die Einkommen stiegen damit für alle stärker als die Inflation. Allerdings: Im Jahrzehnt nach der Jahrtausendwende war die Schere tatsächlich aufgegangen. Die höchsten Einkommen stiegen bis 2010 um 25 Prozent, die der unteren Lohngruppen nur um acht Prozent. Zu bedenken ist aber dabei, dass in diesen Jahren viele Arbeitslose erstmals wieder einen Vollzeitjob bekamen, der dann aber oft zunächst gering bezahlt war.

Südvorteil

Innerhalb Hessens und der Rhein-Main-Region gibt es erhebliche Einkommensunterschiede (siehe Grafik). Wenig überraschend arbeiten die Menschen mit den im Schnitt höchsten Einkommen in den Großstädten sowie im Speckgürtel Frankfurts, während im ländlichen Nordhessen deutlich geringere Gehälter gezahlt werden. Dort allerdings sind auch die Mieten günstiger.

Bemerkenswert ist, dass auch in der Stadt Offenbach die Einkommen von Vollbeschäftigten mittlerweile höher sind als etwa in Kassel und Gießen. Und das trotz des hohen Migrantenanteils. Denn ausländische Beschäftigte erhalten in Hessen im Schnitt rund 1100 Euro weniger als Angestellte mit deutschem Pass. Diese Differenz ist bundesweit die dritthöchste. In Berlin etwa beträgt sie nur 748 Euro.

Frauenmalus

In Westdeutschland gibt es weiterhin erhebliche Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen in Vollzeitbeschäftigung. In Hessen beträgt die Differenz 478 Euro, die Frauen im Monat weniger bekommen. In mehreren Bundesländern allerdings ist dieser Betrag noch viel höher, in Baden-Württemberg beträgt er fast 800 Euro, in Bayern knapp 600 Euro. In Ostdeutschland dagegen herrscht weitgehend Gehaltsparität.

Aber auch innerhalb Hessens gibt es drastische Unterschiede. In Darmstadt ist die Geschlechterdifferenz mit Abstand am höchsten, Männer erhalten in der „Wissenschaftsstadt“ 929 Euro monatlich mehr als Frauen. Auch in Frankfurt sind es deutlich mehr als 800 Euro. In der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz dagegen beträgt der Geschlechterunterschied nur 291 Euro. Nicht berücksichtigt ist dabei, in welchen Branchen und Positionen die Frauen tätig sind. Sie tendieren dazu, häufiger in sozialen Berufen, im Gastgewerbe und im öffentlichen Dienst zu arbeiten, die oft schlechter bezahlt sind als etwa Jobs in der Industrie. Die Studie selbst berücksichtigt nur Vollzeitjobs. Zu bedenken ist jedoch, dass jede zweite Frau in Teilzeit angestellt ist, aber nur jeder achte Mann. Die realen Unterschiede im Einkommen und bei den Rentenansprüchen sind dadurch noch größer.

Akademikerdividende

Wenn Politiker und Kammern sich über den Trend zum Studium wundern, sollten sie einen Blick auf die Einkommen werfen: Wer studiert hat, bezieht im Mittel fast 2000 Euro mehr als Menschen mit Berufsausbildung. Das Medianeinkommen von Akademikern beträgt in Hessen rund 5500 Euro brutto monatlich.

Dennoch lohnt sich auch eine Berufsausbildung. Ohne Abschluss kann man aktuell nur mit einem mittleren Einkommen von um die 2600 Euro rechnen. Das sind rund 1000 Euro im Monat weniger als mit Berufsabschluss. Die Kammern argumentieren zudem, dass man nach der Lehre deutlich früher mit dem Geldverdienen beginnt als nach der Hochschule und später sich selbständig machen kann, was höhere Verdienste verspreche.

Zugleich zeigen die Daten der Arbeitsagentur, dass die Einkommen umso höher ausfallen, je größer ein Unternehmen ist. Wer in einem Konzern arbeitet, hat Aussichten auf ein fast doppelt so hohes Einkommen wie ein Beschäftigter in einen Fünf-Personen-Betrieb.