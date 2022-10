Hessische Wirtschaft : Hessen rutscht 2023 tiefer in die Krise als Deutschland insgesamt

Helaba-Chefvolkswirtin Gertrud Traud erwartet, dass das Wirtschaftswachstum in Hessen in diesem Jahr über, im nächsten aber unter dem Bundesdurchschnitt liegen wird. Und sie wagt eine Prognose für den Dax.

Das Bruttoinlandsprodukt Hessens hat zuletzt einen beachtlichen Satz nach oben gemacht. Im ersten Halbjahr ist es nach vorläufigen Zahlen der Statistiker um 3,6 Prozent gestiegen, während der Wert für ganz Deutschland lediglich um 2,8 Prozent wuchs – nicht zuletzt eine Folge der unerwartet raschen Erholung des Luftverkehrs und damit des Frankfurter Flughafens vor allem im ersten Quartal. Inzwischen hat sich dieser Effekt jedoch abgeschwächt, und so erwartet Gertrud Traud, die Chefvolkswirtin der Landesbank Hessen-Thüringen, dass das Plus auf das ganze Jahr gesehen bei lediglich noch 2,0 Prozent liegen wird, womit Hessen den Bund nur um 0,6 Prozentpunkte schlagen könnte. Traud nimmt an, dass die Wirtschaft schon im dritten Quartal 2022 geschrumpft ist und dass sich dies im vierten Quartal wie auch in den ersten drei Monaten des nächsten Jahres fortsetzen wird.

Internationalisierung schadet in schlechten Zeiten

Manfred Köhler Ressortleiter der Rhein-Main-Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Folgen Ich folge

2023 könnte sich das Verhältnis zwischen dem Bund und Hessen daher sogar umkehren. Traud nimmt an, dass die Wirtschaftsleistung über das komplette Jahr gesehen sinkt, in Deutschland um 0,8 Prozent, in Hessen hingegen sogar um 1,0 Prozent. Hier schlägt nach der Prognose der Volkswirtin die überproportionale Internationalisierung der hessischen Wirtschaft durch, die sich in guten Zeiten zugunsten des Bundeslandes auswirke, in schlechten aber auch schade. So liegt der Anteil des Exports am gesamten Umsatz der Industrie in Hessen bei 54,3 Prozent und damit ungefähr fünf Prozentpunkte höher als in Deutschland insgesamt. Am höchsten sei er in Hessen bei der Kraftfahrzeug-Industrie und ihren Zulieferern mit 72 Prozent, bei der Chemie mit 69 und beim Maschinenbau mit 61 Prozent.

Die von Traud zu Jahresbeginn prognostizierte Entwicklung der Aktienmärkte ist wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine nicht eingetreten. Sie hatte erwartet, dass der Deutsche Aktienindex am Ende dieses Jahres bei 16.000 Punkte stehen sollte. Jetzt hat sie die Prognose auf 13.500 Punkte herabgesetzt, was gegenüber dem Stand vom Freitag nur noch einen Gewinn von 350 Punkten bedeuten würde. Die Prognose von 16.000 Punkten hat Traud aber nicht vergessen – sie ist jetzt ihr Zielwert für Ende 2023.

Den deutlichen Anstieg im nächsten Jahr begründet sie damit, dass die Märkte die absehbare Rezession schon antizipiert hätten. Als große Trends der globalen Wirtschaft sieht Traud die Dekarbonisierung, die Deglobalisierung, die Digitalisierung und die Änderungen in der demografischen Entwicklung an. So seien in Hessen 22 Prozent der 2,7 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 55 Jahre und älter und gingen mithin in absehbarer Zeit in den Ruhestand. Angesichts dessen hält Traud Zuwanderung für erforderlich, um die Transformation der Wirtschaft bewältigen zu können.

Auch die Deglobalisierung spiegelt sich schon in offiziellen Statistiken: Die erwähnten 54,3 Prozent Exportquote in Hessen stellen mitnichten den bisher erreichten Spitzenwert dar, dieser war 2019 mit 54,7 Prozent erreicht worden. In den beiden folgenden Jahren war die Quote sogar unter 54 Prozent gerutscht.

Digitalisierung: „Wir leben in der Steinzeit“

Zur Digitalisierung der deutschen Wirtschaft meint die Chefvolkswirtin mit dem Blick auf andere Länder: „Wir leben in der Steinzeit“. Die Corona-Pandemie habe immerhin für einen Schub gesorgt. Die Automatisierung nehme weiter zu, weil es gar nicht anders gehe, auch mit Blick auf den Fachkräftemangel. Die Zeit, in der man davor Angst gehabt habe, dass Digitalisierung Arbeitsplätze vernichte, liege mindestens fünf Jahre zurück. Sie leiste im Gegenteil einen Beitrag zur Lösung des Demografie-Problems: „Wer findet denn noch jemanden, der an der Kasse sitzt?“

Die Inflation wird die Wirtschaft weiterhin belastet, wie Traud meint. Sie erwartet auf ganz Deutschland bezogen für das laufende Jahr eine Preissteigerungsrate von acht Prozent, für das nächste Jahr sagt sie einen Wert von sechs, für 2024 von immer noch vier Prozent voraus. Traud mahnte mehr Offenheit in der Energiepolitik an. So verweigere man sich in Deutschland dem Fracking, importiere aber Erdgas, das auf diese Weise gefördert worden sei, aus den Vereinigten Staaten. „Es wäre ökologischer, wenn wir es selbst förderten.“ Auch die Verlängerung der Laufzeiten der Atomkraftwerke sei ökonomisch wie ökologisch geboten.