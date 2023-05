Vollzeitbeschäftigte in Hessen kamen 2022 im Schnitt auf 4571 Euro brutto pro Monat. Anwälte, Piloten und Ärzte verdienen besonders gut. Fast in allen Berufen verdienten Frauen weniger als Männer.

Zu den am besten bezahlten Berufsgruppen in Hessen gehören Rechtsanwälte, Piloten, Ärzte, Bankmitarbeiter und Unternehmensberater. Die durchschnittlichen Bruttomonatsverdienste für Vollzeitbeschäftigte in diesen Berufen lagen im vergangenen Jahr höher als 7000 Euro, für Rechtsanwälte und Piloten sogar über 9000 Euro, wie aus einem am Dienstag veröffentlichten Bericht des Statistischen Landesamts hervorgeht.

Barbara Schäder Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Bei den allerorten so dringend gesuchten Programmierern und sonstigen IT-Fachkräften dagegen sind die Durchschnittsverdienste geringer. Ein IT-Systemanalytiker kam 2022 im Schnitt auf 6300 Euro brutto im Monat, ein Programmierer auf rund 5600 Euro. Auch unter Berücksichtigung von Sonderzahlungen blieben die IT-Experten im Mittel unter einem Jahresverdienst von 100.000 Euro, während die zuvor genannten Berufsgruppen diese Grenze klar überschritten.

Geringverdiener mit gut 2000 Euro brutto

Am unteren Ende der Verdienstskala findet sich beispielsweise das Verkaufspersonal von Bäckereien mit einem Bruttomonatslohn von rund 2100 Euro – bei Vollzeitbeschäftigung. Die Zahlen wurden allerdings im April 2022 erfasst und damit vor der Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro pro Stunde. Davon profitiert haben dürften auch viele Reinigungskräfte, die im Frühjahr 2022 im Schnitt noch mit 2200 Euro brutto auskommen mussten.

Mehr zum Thema 1/ Die Journalistin Birte Meier beschreibt in ihrem Buch ihren eigenen Kampf für gleiche Bezahlung gegen ihren ehemaligen Arbeitgeber ZDF – aber nicht nur. .

Noch deutlicher erhöht wurde der Mindestlohn in der Pflege, der seit dem 1. Mai für ungelernte Kräfte 13,90 Euro beträgt. Vor einem Jahr lag der durchschnittliche Bruttomonatsverdienst für Hilfskräfte in der Krankenpflege laut Statistischem Landesamt bei knapp 3000 Euro, für Fachkräfte rund 1000 Euro höher.

Auch Betreuungskräfte verdienen inzwischen etwas mehr Geld

In der Kinderbetreuung kamen ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher vor einem Jahr auf einen Durchschnittsverdienst von knapp 3600 Euro brutto. Seit dem Sommer erhalten allerdings zumindest die Betreuungskräfte in öffentlichen Einrichtungen pro Monat 130 Euro mehr, das war ein Ergebnis der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst.

Neben Pflegepersonal und Erziehern fehlen bekanntlich auch Lehrkräfte am Arbeitsmarkt. Der durchschnittliche Bruttomonatsverdienst an weiterführenden Schulen lag in Hessen 2022 bei gut 5200 Euro, an Grundschulen bei knapp 4700 Euro. Dieser Unterschied wird in den nächsten Jahren schwinden: Die Landesregierung hat im Januar angekündigt, die Eingangsbesoldung von Grundschullehrerinnen und -lehrern schrittweise an die Eingangsbesoldung an weiterführenden Schulen anzupassen. Der Gleichstand soll 2028 erreicht sein.

Über alle Berufe hinweg lag der durchschnittliche Bruttomonatsverdienst der Vollzeitbeschäftigten in Hessen 2022 bei 4571 Euro. Der Median – das ist der Wert, der genau in der Mitte der Einkommensverteilung liegt – war mit 3880 Euro allerdings deutlich niedriger. Das heißt: Die Hälfte der Vollzeitbeschäftigten verdiente weniger als 3880 Euro brutto im Monat.

Neben der Branche spielt für die Verdiensthöhe der Bildungsabschluss eine große Rolle: Vollzeitbeschäftigte mit einer anerkannten Berufsausbildung verdienten im Schnitt rund 3800 Euro brutto, Beschäftigte mit Masterabschluss fast 6700 Euro.

In fast allen Berufen verdienten Frauen weniger als Männer – obwohl bei den Zahlen nur Vollzeitbeschäftigte berücksichtigt werden. Ein Grund dafür könnten Unterschiede bei der Anzahl der Dienstjahre sein. Sie ist bei Frauen wegen Auszeiten für die Kinderbetreuung oft geringer.