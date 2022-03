Heizungsinstallateure in Sorge : „Es ist nicht mehr normal“

Manchmal, sagt Rosario Magliarisi, komme er sich vor wie ein gefragter Facharzt in blauen Hosen. Einer, der zu viele Patienten hat und entscheiden muss, um wen er sich kümmern soll. Mit dem Unterschied, dass Magliarisi keine Menschen behandelt, sondern kränkelnde, in die Jahre gekommene Heizungen.

Kim Maurus Volontärin. Folgen Ich folge

Umrüsten, um nicht mehr auf Gas oder Öl angewiesen zu sein, lag angesichts steigender Preise schon vor der russischen Invasion in die Ukraine im Trend. Aber seit vier Wochen werden Magliarisi und seine Kollegen von Kundenanfragen regelrecht überschwemmt. „Wir können das alles gar nicht machen, was wir an Anfragen haben“, sagt Magliarisi, der seit mehr als zwei Jahrzehnten den Betrieb „Kauer Bad Sanitär Heizung“ in Frankfurt-Sachsenhausen führt. Er hat ein Dutzend Mitarbeiter, derzeit arbeitet er nur mit seiner Stammkundschaft. „Wir haben die Kapazitäten nicht“, sagt er.