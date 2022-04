Betriebsgastronom Walter : Hat die Currywurst ausgedient?

Aktualisiert am

Verpflegt an Toptagen Tausende: Thomas Walter im Stammsitz der R+V in Wiesbaden Bild: Oliver Rüther

Herr Walter, wie viele Betriebsrestaurants hat die R+V?

Es sind neun Restaurants, davon drei in Wiesbaden, an unserem Hauptstandort. Diese betreiben wir selbständig über unsere eigene Tochtergesellschaft, sechs weitere Restaurants haben wir an den Caterer Eurest vergeben.

Wie viele Leute haben vor Beginn der Pandemie die Kantinen besucht? Wie viele sind es jetzt?

Vor Corona haben wir täglich etwa 4500 Leute in den Restaurants verpflegt. In diesem Winter waren es nur noch etwa 10 bis 15 Prozent davon. In den Sommermonaten hatten wir zwischenzeitlich eine Nutzung von 60 Prozent. Der hohe Anteil von Beschäftigten im Homeoffice seit Beginn der Pandemie macht sich natürlich bemerkbar.