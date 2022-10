Aktualisiert am

Start-ups in der Pandemie : Wo Corona Neues hervorgebracht hat

Gut gekühlt: Tec4med-Chef Nico Höler präsentiert eine Box für den Impfstofftransport. Bild: Lucas Bäuml

Die Pandemie hat viele Betriebe in Not gebracht. So manchem Start-up diente sie aber auch als Ideengeber – weil sie schnell auf neue Situationen reagieren können.