Seit Übernahme durch Hassia : Die Renaissance der Bionade

Marketingmenschen malen die Welt gerne in bunten Farben. Das gehört zu ihrem Geschäft. Denn sie wollen für einen regen Absatz ihrer Waren sorgen. Das mag hereinspielen, wenn Svenja Lonicer die Bionade als „Juwel“ preist. Doch die Marketingchefin des hinter der Limonade aus Ostheim in der Rhön stehenden Unternehmens unterfüttert ihr Urteil mit Zahlen. Seit der Übernahme von Bionade durch Hassia Mineralquellen mit Sitz in Bad Vilbel habe die Marke ihren Absatz und den Umsatz verdoppelt. Nur noch ein Getränk aus dem Hause Hassia beschere dem Unternehmen mehr Erlöse. Dabei ist zu bedenken: Bionade wird anders als andere Getränke der Wetterauer in ganz Deutschland vertrieben. Und Bionade eilt dem Markt voraus.

Nach Angaben der Marktforscher von Nielsen verloren Limonadenhersteller im vergangenen Jahr gut sechs Prozent an Absatz. Dagegen verkauften sich die Flaschen mit dem rot-weiß-blauen Kronkorken um fast einen zweistelligen Prozentsatz besser als im Jahr davor. Zudem hält das überdurchschnittliche Wachstum an, wie Lonicer von der Bionade GmbH sagt.

„Fitz Limo“ und „Proviant“ als Konkurrenz

Das Familienunternehmen Hassia hat Bionade 2018 der Radeberger Gruppe abgekauft. Im Portfolio der Binding-Mutter war die Limonade ein Fremdkörper geblieben. Zwar hatten die Frankfurter Bionade schon 2009 und somit zu einer Zeit des Niedergangs übernommen: Nach 200 Millionen Flaschen zwei Jahre zuvor war der Höhepunkt überschritten, 2011 blieb es bei 60 Millionen Flaschen.

Immerhin konnte Radeberger bald darauf melden, nach einer „Lernkurve“ den Absatz von Bionade stabilisiert zu haben. Zu alten Höhen aber konnten die Unternehmer vom Sachsenhäuser Berg das in Ostheim in der Rhön abgefüllte Erfrischungsgetränk nicht führen. Sich mit Nachhaltigkeit schmückende Konkurrenten wie „Fritz Limo“ und „Proviant“ hatten ihm namhafte Marktanteile abgejagt.

Insofern war Bionade ein „Juwel, das Hassia etwas polieren musste“, wie Lonicer es formuliert. Die Basis sei bei der Übernahme aber gut gewesen, hebt sie hervor. Bionade ging Mitte der Neunzigerjahre an den Markt mit dem Versprechen, weniger Zucker zu haben als andere Limonaden, Bio-Zutaten zu verwenden und nachhaltig zu wirtschaften. Dies gelte nach wie vor – und sei längst kein Nischenthema mehr. Bionade könne zudem auf eine hohe Bekanntheit und ebensolche Sympathiewerte bauen, die selbst in den Tagen des zwischenzeitlichen Sinkflugs nicht gelitten hätten.

Öffnung von Bionade für breitere Schichten

Wie aber hat die Firma unter Führung von Hassia die Marke aufpoliert? Lonicer verweist auf das um Zitrone und Orange erweiterte Sortiment. Beide Geschmacksrichtungen dominierten den Limonadenmarkt. Deshalb sei es letztlich keine Frage gewesen, ob auch Bionade sie anbieten müsse. Nach der besonders in der Gastronomie erfolgreichen Sorte Holunder sorgten sie für den stärksten Absatz. Sie seien gleichsam ein Zeichen der Öffnung für breitere Schichten. Anders als Konkurrenten habe Hassia in der Corona-Phase auch nicht die Werbung eingeschränkt. Vielmehr habe die Mutter mit einer neuen Kampagne auch öffentlich in die Marke investiert.

Mittlerweile gibt es das Getränk außerdem in Mate-Varianten und in Halbliterflaschen mit Schraubverschluss. Dieses Gebinde mache bisher ein Zehntel der Verkäufe aus. Aber Hassia traue ihm mehr zu. Zumal etwa eine Mate-Limo ein Getränk für den ganzen Tag sei und keines, das mit wenigen Schlucken ausgetrunken werde. Da biete sich eine wiederverschließbare Flasche an. Überdies kümmere sich ein nach Gastronomie und Einzelhandel getrennter Vertrieb um den Verkaufserfolg.

Welche Hassia-Marke bisher noch stärker ist als die Limo aus der Rhön, behält Lonicer für sich. Auch zur Höhe von Ab- und Umsatz macht sie keine Angaben. Entsprechende Fragen beantwortet sie mit einem Lächeln. Eines verrät sie aber noch: Unter den Bio-Limonaden sei die Hassia-Tochter die Nummer eins in Deutschland.