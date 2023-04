Aktualisiert am

Steuerpflichtig: Auch für die Häuser aus der Ära von Stadtplaner Ernst May, der den Wohnungsbau in Frankfurt vorantrieb, wird die Grundsteuer neu berechnet. Bild: Lando Hass

Das Hickhack um die Grundsteuerreform geht in die nächste Runde: Nachdem die hessischen Finanzämter die erste Million Bescheide an Immobilienbesitzer und Grundstückseigentümer verschickt haben, sind auch schon die ersten Einsprüche da. Rund 20.000 gingen nach Angaben der Oberfinanzdirektion bis Ende Februar ein, die Zahlen für März liegen noch nicht vor.

Ist ein Einspruch sinnvoll?

Prüfen sollte man die Bescheide auf jeden Fall, rät die Eigentümervereinigung Haus & Grund. Aber: „Anders als in anderen Bundesländern sehen wir keine Erfolgsaussichten für Verfassungsklagen“, sagt Younes Frank Ehrhardt, Geschäftsführer des hessischen Landesverbands. Auch der Bund der Steuerzahler in Hessen vertritt die Einschätzung, dass grundsätzliche Einwände wenig Aussicht auf Erfolg haben und Einsprüche gegen die von der hiesigen Finanzverwaltung verschickten Grundsteuermessbescheide nur bei faktischen Fehlern in diesen Schreiben sinnvoll sind. Für einen Einspruch hat man einen Monat Zeit, die Frist beginnt drei Tage nach dem angegebenen Datum auf dem Bescheid.