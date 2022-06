Post zur neuen Grundsteuer : Auf Hausbesitzer und Steuerberater kommt nun viel Arbeit zu

Aktualisiert am

Eigentümer von Grundstücken und Wohnungen in Hessen erhalten in den nächsten Tagen ein individuelles Informationsschreiben von der Finanzverwaltung zur neuen Grundsteuer. Wie das hessische Finanzministerium mitteilt, sind seit Dienstag die ersten von 2,8 Millionen persönlichen Schreiben unterwegs. Sie enthalten individuelle Daten zur Lage der Immobilie, das Aktenzeichen für die jeweilige wirtschaftliche Einheit und die Steuer-ID-Nummer.

Wie berichtet, muss die Grundsteuer neu berechnet werden, dazu ist die Eingabe von Daten zur Errechnung des sogenannten Grundsteuermessbetrags notwendig, mit dem später, multipliziert mit dem Hebesatz der jeweiligen Kommune, die neue Grundsteuer errechnet wird. Sie greift erstmals im Jahr 2025. Die Formulare werden zum 1. Juli in das elektronische Steuerprogramm Elster eingestellt. Anschließend haben Steuerzahler vier Monate Zeit, die Formulare auszufüllen.

Angaben auf Papier sind grundsätzlich auch erlaubt

Auf Steuerberater und Rechtsanwälte dürfte in den nächsten Monaten viel Arbeit zukommen. Auch die Eigentümerverbände wie Haus & Grund bieten Beratung zur Grundsteuer an. Grundstücks- und Hausverwaltungen ist es freigestellt, Hilfe zu leisten. Sie dürfen bei der Erstellung helfen, die Erklärungen ausfüllen und auch über das Elster-Portal elektronisch abgeben. Sofern dafür Vollmachten erteilt wurden, umfasst die steuerliche Hilfe der Immobilienverwalter auch die Entgegennahme der Feststellungsbescheide und das Einlegen von Rechtsbehelfe. Lohnsteuerhilfevereine sind in Hessen dagegen nicht befugt, steuerliche Hilfe zu leisten. Sie dürfen lediglich ihr Elster-Konto nutzen, um die Erklärung zum Messbetrag für andere zu versenden, teilt ein Sprecher der Oberfinanzdirektion mit.

Um älteren Eigentümern ohne Internet-Zugang die Arbeit zu erleichtern, dürfen Kinder, die etwa ihren Eltern beim Ausfüllen helfen, ihre eigene Registrierung bei Elster nutzen. Grundsätzlich ist auch die Abgabe auf Papier erlaubt, wenn jemand „glaubhaft“ darlegen könne, dass eine elektronische Abgabe nicht zumutbar sei, wie es heißt. Der Antrag dazu kann telefonisch beim zuständigen Finanzamt gestellt werden. Wird die Papierform gestattet, bekommen der Eigentümer die Vordrucke mit einer Ausfüllhilfe nach Hause geschickt.

Für Fragen steht die Service-Hotline der hessischen Finanzämter zur Verfügung (08 00/5 22 53 35), die im Juni und Juli auch samstags zwischen 8 und 13 Uhr zu erreichen ist.