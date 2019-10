Grüne Kreuze von Bauern : Stummer Protest am Feldrand

Wer mit wachen Augen im Grünen spazieren geht, trifft sie an. Auch per Seitenblick aus dem Autofenster lassen sie sich etwa auf der Höhe von Butzbach der A5 stehend erhaschen. Mittlerweile stehen auch an vielen Stellen in Hessen kleine und größere grüne Kreuze. Vorzugsweise sind sie am Rand eines Ackers oder eine Wiese plaziert worden.

Bisweilen haftet ein dicht beschriebenes weißes Blatt an einem Kreuz. Es beantwortet die Frage, was es mit der ungewöhnlichen Installation auf sich hat: „Respektiere die Arbeit der Landwirte“ steht oben auf dem Blatt in einem runden Logo. Es zeigt eine schwarze Faust, die eine Karotte mit Kraut hält. Die Möhre wirkt wie frisch aus dem Feld gezogen. Im Text ist rasch vom jüngsten Agrarpaket der Bundesregierung die Rede und von neuer Angst in der Bauernschaft in ganz Deutschland.

„Einzelne Flächen werden wertlos“

Am 4. September hat das Kabinett neue Vorgaben beschlossen etwa zum Insektenschutz, zum Pflanzenschutz und zum Tierwohl. „Seitdem geht in vielen landwirtschaftlichen Betrieben die Angst um, dass damit jegliche Produktion auf dem Acker und im Stall erschwert und in Einzelfällen nahezu unmöglich gemacht wird.“ Bauern beklagen einen massiven Eingriff ins Eigentumswerte. „Einzelne Flächen werden wertlos und können nicht mehr für die Nahrungsmittelproduktion genutzt werden“, heißt es.

Das Agrarpaket sieht vor, dass bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zukünftig ein Mindestabstand von zehn Metern zu Gewässern und ein Abstand von fünf Metern zu dauerhaften Grünflächen eingehalten werden soll. Gleichzeitig sollen mehr Flächen als Schutzgebiete ausgewiesen werden. Dort soll die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln von 2021 an komplett untersagt werden, die im Ruf stehen, die biologische Vielfalt zu mindern.

Weiter Streit um Glyphosat

Zudem soll das bei vielen Bauern beliebte Totalherbizid Glyphosat künftig deutlich weniger und von 2023 gar nicht mehr verwendet werden. Dagegen wenden sich auch Landwirte wie Stefan Wagner vom Kronenhof in Bad Homburg, der das umstrittene Mittel nach eigenen Angaben bewusst nur sehr ausgewählt einsetzt und mehr für Insektenschutz tut als von der Agrarpolitik gefordert.

Wer Bauernhöfe erhalten wolle, müsse mit den Landwirten kooperieren und dürfe ihnen nicht mit überzogenen Auflagen die Zukunft verbauen, sagte der deutsche Bauernpräsident Joachim Rukwied Ende September der F.A.Z. Zu diesem Zeitpunkt hatten unabhängige Bauern, Graswurzler genannt, schon erste grüne Kreuze aufgestellt. An dem Aufruf ist unter anderem Willi Kremer-Schillings beteiligt, der sich auf Twitter Bauer Willi nennt.

„Es geht um das Ganze“

Die Bewegung zeigt sich auf dem Kurznachrichtenkanal, auf Facebook und Instagram unter #grünekreuze. „Es geht nicht mehr nur um das Agrarpaket, sondern um das Ganze“, so die Initiatoren der Aktion laut Branchendienst Top-Agrar.

Kritiker der Aktion sehen das ganz anders: „Die bundesweite Kreuz-Aktion ist der verzweifelte Wunsch nach Beibehaltung des Sta­tus quo und das heißt Agrar-Gifte, Glyphosat, Massentierhaltung, Insektenvergiftung, Vogelsterben, CO2 Belastung, Nitrat im Grundwasser und gleichzeitig auch Bauernsterben“, heißt es etwa beim Bund für Umwelt und Naturschutz Südlicher Oberrhein. Und: „Der Missbrauch christlicher Symbole für Gift, Glyphosat und Massentierhaltung ist nicht akzeptabel.“

Bauer Willi meint dazu: „nichts verstanden“ – dreht die Geschichte weiter und knüpft nun das #grüneband (siehe Tweet) als Aufruf zum Dialog.

An der Aktion beteiligte Bauern geben auch zu bedenken, dass die etwa von der hessischen Agrarministerin Priska Hinz (Die Grünen) gewünschte verstärkte Hinwendung zum Bio-Landbau nachteilige wirtschaftliche Folgen haben könnte: „Dies führt durch ein zunehmendes Überangebot auch in diesem Markt zu einem gewaltigen Preisdruck.“