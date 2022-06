Großraumflugzeug A380 : Chance aufs Comeback

Ob die Lufthansa einige ihrer Airbus A380 noch einmal aus dem „deep storage“ genannten Ruhestand im spanischen Teruel zurückholen wird oder nicht, entscheidet sich erst Anfang Juli. Nach öffentlichen Überlegungen von Konzernchef Carsten Spohr in dieser Sache ist Stillschweigen verordnet. Klar ist aber, dass dies, wenn es denn so käme, nur eine Zwischenlösung sein könnte, denn das Umsteuern von den vierstrahligen Maschinen zu effizienteren Langstreckenflugzeugen mit zwei Triebwerken gilt in der Branche als unumkehrbar.

Gerade da liegt im Moment aber ein Problem der Lufthansa oder vielmehr von Boeing, denn die Amerikaner bekommen die neue 900-Variante ihres Langstreckenfliegers Boeing 777 nicht zur Auslieferung fertig. Lufthansa rechnete ursprünglich in diesem Jahr mit dem Großraumflugzeug, dann nahm Konzernchef Spohr Stan Deal, dem Chef der Verkehrsflugzeugsparte von Boeing, bei einer Kurzvisite der Boeing 777-900 in Frankfurt Ende vergangenen Jahres das Versprechen ab, dass sie 2023 ausgeliefert werde. Inzwischen steht fest, dass es nicht vor 2025 passiert.

Den Riesen wieder fliegen lassen

Wenn sich die Nachfrage nach Flugtickets trotz aller Krisen doch schneller als zuletzt erwartet erhöht, könnte es sich also tatsächlich für die Lufthansa anbieten, den Riesen zumindest zeitweise wieder fliegen zu lassen. Allerdings will auch das gut überlegt sein, denn ein Flugzeug aus dem „deep storage“ zu holen und wieder auf die Reise zu schicken ist keine Kleinigkeit. Sprit rein und losfliegen geht nicht. Anders als beim Parken von Passagierflugzeugen, bei dem Flugzeuge auch über mehrere Wochen in einem quasi flugfähigen Status gehalten werden, baut man beim „deep storage“ empfindliche Komponenten aus, verschließt alle Öffnungen des Rumpfes, und die Triebwerke werden mit Schutzüberzügen versehen.

Um ein in dieser Weise eingemottetes Flugzeug wieder einsatzbereit zu bekommen, sind etliche Arbeiten nötig, die laut Experten gut eine Woche oder mehr in Anspruch nehmen. Wie auch immer sich die Lufthansa in Sachen A380 entscheidet, für Frankfurt stellen Flugzeuge dieses Typs nach wie vor keine besondere Herausforderung dar, denn die 2003 begonnenen baulichen Anpassungen des Flughafens an den fliegenden Giganten sind nach wie vor in Benutzung. Das gilt auch für Passagierbrücken, die gleichzeitig je an einem der zwei Decks des Flugzeugs andocken können.

Gewaltige Flugzeuge aus den Emiraten

Beim weltweit ersten Flughafentest des A380, der im Oktober 2005 in Frankfurt und nicht im konkurrierenden Paris stattfand, ging es auch darum, in der Praxis zu prüfen, ob man die rund 550 Passagiere vor dem Flug schnell genug in das Flugzeug hinein- und nach der Landung wieder rasch genug herausbringen würde. Denn wichtig für einen rentablen Betrieb eines Flugzeuges ist auch ein schnelles „Umdrehen“ am jeweiligen Flughafen. Darunter ist die gesamte Prozedur vom Aus- und Einsteigen, Ent- und Beladen, Reinigen und Betanken bis zum Verlassen der Parkposition in Richtung Startbahn zu verstehen.

Auch die Werft, die die Lufthansa im Süden des Flughafenareals gebaut hat, um die A380-Flotte auch warten zu können, ist weiter in Benutzung. Genau genommen, ist es nur die halbe Werft, die 2007 fertiggestellt wurde. Der zweite Teil, der eigentlich 2015 in Betrieb gehen sollte, ist nie gebaut worden. Die Genehmigungsverfahren hätten viel zu lange gedauert, hieß es damals bei Lufthansa.

Ganz verschwunden ist der Magnum-Airbus vom Frankfurter Flughafen auch nach dem Aus bei Lufthansa nie: Sowohl Emirates aus den Vereinigten Arabischen Emiraten mit Sitz in Dubai als auch Singapur Airlines steuern mit dem gewaltigen Flugzeug den größten deutschen Flughafen nach wie vor an. Bis vor Kurzem waren auch A380 der British Airways in Frankfurt zu sehen. Dabei handelte es sich laut Flughafenbetreiber Fraport allerdings um Trainingsflüge.