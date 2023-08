Der Internetkonzern Google erneuert, wie berichtet, die Street-View-Ansicht in seiner Karten-App Maps. Noch bis Oktober sind Autos oder auch Mitarbeiter mit Kamera in Hessen unterwegs, um neue Fotos für die virtuellen Spaziergänge zu erstellen, teilweise wurden Fotos auch schon im vergangenen Jahr gemacht. Seit 2010 bietet Google die Straßenansicht in Deutschland an. Die derzeit publizierten Fotos dafür wurden in den Jahren 2008 und 2009 erstellt. Daher wird eine Aktualisierung vorgenommen. Der Konzern hat angekündigt, die neuen Ansichten von Mitte Juli an zu veröffentlichen.

Wer nicht möchte, dass seine Hausfassade oder Wohnung zu erkennen ist – bei Menschen und Autokennzeichen geschieht das nach Google-Angaben automatisch –, muss Widerspruch erheben, damit die Bilder verpixelt werden. Das gilt auch für das Apple-Angebot „Look around“.

Briefe direkt an Google senden

Es ist zudem möglich, den Diensten grundsätzlich zu untersagen, dass Hausfassaden selbst genutzter Gebäude und Grundstücke veröffentlicht werden, wie der Bundesverband der Verbraucherzen­tralen informiert. Wurde schon einmal Widerspruch gegen früher erstellte Straßenansichten erhoben, gilt das nicht mehr.

Widersprechen können Betroffene sowohl vor als auch nach der Veröffentlichung der neuen Bilder. Die Verbraucherzentralen bieten dafür einen Mustertext an, der per E-Mail an Google verschickt werden kann. Wer lieber einen Brief schreiben möchte, schickt diesen an: Google LLC, Street View, PO Box 111607, 20416 Hamburg. Google bietet zudem ein Onlineformular für den Widerspruch vorab an.

Wer auf bereits veröffentlichten Bildern direkt in Google Maps etwas unkenntlich machen möchte, geht wie folgt vor: Er sucht in der Street-View-Ansicht – diese öffnet sich, wenn man in der App auf den Ort tippt – das Foto, das gegen die Richtlinien zur Bildfreigabe und zum Datenschutz bei Google Maps verstößt, und klickt rechts oben im Bild auf „Problem melden“. Anschließend muss man das Formular ausfüllen und versenden. Google prüft dann das Anliegen.