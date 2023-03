Aktualisiert am

Goldhändler in Rhein-Main haben Gold angekauft wie seit Jahren nicht – und dabei manch traurige Geschichte erfahren.

Die hohe Inflation und die Energiekostenkrise setzen die Menschen unter Druck. Kleinanleger, die Gold und Silber als Krisenvorsorge erworben hatten, verkaufen in diesen Wochen offenbar ihre Notgroschen, das ist der Eindruck bei verschiedenen Händlern. Während gut situierte Investoren weiterhin langfristig auf Edelmetalle zum Schutz vor der Geldentwertung setzen und der Umsatz damit weiterhin steigt, versilberten Kleinanleger ihre Münzen und Barren, um mit dem Erlös Rechnungen zu bezahlen. Goldhändler in Frankfurt und Wiesbaden berichten übereinstimmend, dass ihre Ankäufe zum Jahresbeginn erheblich stärker als in früheren Jahren gestiegen sind.

Das ist einerseits mit dem gestiegenen Goldpreis zu erklären, aber auch der Lage vieler Verbraucher: Laut einer Forsa-Umfrage sind die gestiegenen Lebenshaltungskosten der Hauptgrund dafür, dass jeder siebte Bürger im vierten Quartal des vergangenen Jahres seinen Dispokredit nutzen musste. Die Reallöhne sind nach Auskunft des Statistischen Bundesamtes im Jahr 2022 aufgrund der Inflation um durchschnittlich 4,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Und es ist nicht damit zu rechnen, dass die Inflation schnell sinkt. Da wäre es sinnvoller, Gold als Absicherung gegen die Geldentwertung zu behalten – wenn man nicht dringend Geld benötigte.