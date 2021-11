Aktualisiert am

400 Patienten in Europa : Weitere Studie zu Arznei gegen Gluten-Unverträglichkeit

Das in Getreide und entsprechenden Produkten enthaltene Klebereiweiß Gluten quält Millionen Menschen. Ein Wirkstoff gegen diese Unverträglichkeit geht nun in die nächste klinische Testphase.

Wer kein Gluten verträgt, muss beim Essen aufpassen. Ein Weizenbrötchen oder ein Stück Roggenbrot sind ebenso tabu wie traditionell gebrautes Bier oder herkömmliche Nudeln. Denn das Klebereiweiß im Getreide führt zu Darmentzündungen. Zwar gibt es allerlei Ersatzprodukte ohne Gluten zu kaufen. Aber für Menschen mit Zöliakie, wie die Gluten-Unverträglichkeit auch genannt wird, bleibt ein Restrisiko. Bei der Verarbeitung der Lebensmittel könnten doch Spuren des Enzyms in die Speisen gelangen. Bisher ist keine Arznei dagegen verfügbar – doch ein Mittel rückt näher. Ein in Zusammenarbeit des Biotech-Unternehmens Zedira aus Darmstadt, Dr. Falk Pharma aus Freiburg und des Mainzer Biochemikers und Mediziners Professor Detlef Schuppan entwickeltes Mittel geht in die klinische Forschungsphase 2b.

Die neue Studie schließt 400 Patienten in Europa ein, die trotz glutenfreier Diät Symptome und eine Schädigung der Dünndarmschleimhaut aufweisen, wie die Unternehmen mitteilen. Das ZED 1227 genannte Mittel soll Transglutaminasen hemmen. Durch solche körpereigenen Enzyme wird im Falle der Zöliakie das Gluten als fremd erkannt und von der Immunabwehr angegriffen. Als Folge flachen Darm-Zotten ab, Patienten klagen über Symptome wie Übelkeit und Erbrechen, Bauchweh und Durchfall. Zedira ist auf Forschung zu Transglutaminsamen spezialisiert.