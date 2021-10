3000 Entwickler in Marokko? : Gewerkschaft befürchtet „Ende der Marke Opel“

Im Ringen um den Erhalt von Arbeitsplätzen in der Automobil-Entwicklung am Standort Rüsselsheim und die Zukunft der Produktion im Werk Eisenach verschärft die IG Metall den Ton. Sie fordert den Stellantis-Konzern auf, „die nachhaltige Zukunftsperspektive für die Opel-Standorte in Thüringen, Hessen und Rheinland-Pfalz zu entwickeln“. Auch die deutlich kleinere Christliche Gewerkschaft Metall meldet sich alarmiert zu Wort. Sie wirft dem Konzern „Rosinenpickerei“ vor und befürchtet nach eigenem Bekunden sogar das „Ende der Marke Opel“.

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge



Anlass für die Erklärungen sind Aussagen von Stellantis zu prüfen, ob die Werke Rüsselsheim und Eisenach aus der Opel Automotive GmbH herausgelöst und rechtlich eigenständig aufgestellt werden. Dadurch solle es einfacher werden zu entscheiden, wo Stellantis welche Modelle herstellt. Vertreter der IG Metall im Rüsselsheimer Betriebsrat weisen dieses Ansinnen unter Verweis auf die anstehende Fertigung des französischen Modells DS4 im Stammwerk zurück.

„3000 Stellen in Marokko im nächsten Jahr“

Für zusätzliche Unruhe sorgen Meldungen, nach denen Entwickler in Rüsselsheim in Personalgesprächen unter Druck gesetzt worden seien. Sie sollten sich nach einem neuen Arbeitsplatz umsehen, habe es geheißen. Vorgesetzte hätten mit der Verlagerung von Aufgaben nach Marokko gedroht. Dazu passt ein Bericht des Daily Morocco, nach dem Stellantis im nächsten Jahr 3000 Stellen für Entwickler und Techniker schaffen wolle. 2500 Arbeitsplätze in der Produktion am Standort Kenitra habe Stellantis schon geschaffen.

Die Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU), Malu Dreyer (SPD) und Bodo Ramelow (Linke) haben nähere Informationen und eine Rückkehr zur vertrauensvollen Kommunikation über die aktuelle Situation des Unternehmens und seiner Standorte in Rüsselsheim, Kaiserslautern und Eisenach verlangt. In der Pfalz will Stellantis mit der Total-Tochter Saft eine große Fabrik für Batterien für E-Autos einrichten.

Mehr zum Thema 1/

„Der Stellantis-Konzern sollte sich bewusst sein, dass ein massiver Konflikt droht, sollten Ausgliederungspläne und Produktverlagerungen umgesetzt werden“, so Jörg Köhlinger, Leiter des IG Metall Bezirks Mitte, in dem alle drei Opel-Standorte liegen. Die Auslagerung von Entwicklungskapazitäten in Länder mit wesentlich schlechteren Arbeits- und Leistungsbedingungen zeige, worum es gehe: „Kostenersparnis zu Lasten der Opel-Beschäftigten“. Für zusätzliche Entwicklungskapazitäten bestehe derzeit kein Bedarf, so Rudolf Luz, Unternehmensbeauftragter der IG Metall bei Opel.

„Etwas Ruhe“ gefordert

Die Christliche Gewerkschaft Metall sieht in den Plänen eine „gefährliche Aushöhlung der Marke Opel“. Sie hätten eine verheerende Wirkung auf die Motivation der Mitarbeiter. „Es wird Zeit, dass Stellantis seiner Verantwortung für die Marke Opel gerecht wird und nach den massiven Umstrukturierungen der vergangenen Jahre endlich etwas Ruhe einkehren lässt. Und Opel benötigt dringend wieder einen eigenen Entwicklungsvorstand“, meint die CGM. Sie siehe Rosinenpickerei aus zwei Gründen: „Zum einen nutzt Stellantis die deutschen Regeln zur Kurzarbeit, um seine französischen Werke auszulasten. Zum anderen wolle Stellantis aber die deutsche Mitbestimmung umgehen.“

Auch der Präsident des Hessischen Industrie- und Handelskammertags, Eberhard Flammer, meldet sich zu Wort: „Wir beobachten die aktuelle Debatte mit Sorge. Unabhängig von einzelnen unternehmerischen Entscheidungen gilt: Unternehmerinnen und Unternehmer sollten Wort halten, Vereinbarungen und Zusagen erfüllen.“ Sonst nehme durch das Handeln einzelner Betriebe das Vertrauen in die gesamte Wirtschaft Schaden.