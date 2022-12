Aktualisiert am

Inflationsausgleich-Bonus : Weihnachtsgeld plus 3000 Euro steuerfrei

Mitarbeiter der Staatsbank KfW erhalten dank Inflationsausgleichs-Prämie im Dezember eine üppige Vergütung. Andere Unternehmen in Hessen sind weniger spendabel oder überlegen noch. Eine Stichprobe.

Lichtblicke im Dezember: Mit dem Weihnachtsgeld gibt es auch bei Frankfurter Banken einen Bonus noch on top. Bild: dpa

Das nennt man wohl eine schöne Bescherung – im besten Sinne des Wortes. Mit dem November-Gehalt hatten die rund 7740 Mitarbeiter der staatlichen Förderbank KfW zusätzlich ein dreizehntes Monatsgehalt als Weihnachtsgeld auf dem Konto, im Dezember gibt es für Tarifangestellte – leitende Angestellte bekommen weniger, Vorstand und Geschäftsleitung sind außen vor – zusätzlich zum Gehalt noch einmal 3000 Euro on top. Und das in voller Höhe, da der Staat auf Steuern und Sozialabgaben verzichtet. So war es auch bei den 1500 Euro Corona-Geld.

Damit schöpft die KfW die Möglichkeit für Unternehmen, innerhalb der nächsten beiden Jahre bis zu 3000 Euro als Ausgleichsprämie für die hohe Inflation zu zahlen, gleich zu Anfang voll aus, die Regelung gilt seit dem 26. Oktober.