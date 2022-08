Geldautomaten : Wie Banken gegen Sprengstoffanschläge aufrüsten

Es ist kurz vor drei Uhr in der Nacht, als bei der Polizei mehrere Anrufe von Anwohnern des Hattersheimer Stadtteils Eddersheim eingehen, die von einer Explosion berichten. Zwei maskierte und dunkel bekleidete Männer fliehen kurz darauf aus der dort gelegenen Bankfiliale, steigen in eine schwarze BMW-Limousine und fahren davon. Zahlreiche Einsatzkräfte rücken aus, ein Polizeihubschrauber kommt zum Einsatz, doch Verdächtige können der Polizei zufolge in dieser Nacht am 21. Oktober vergangenen Jahres nicht mehr aufgespürt werden.

Daniel Schleidt Koordinator der Wirtschaftsredaktion in der Rhein-Main-Zeitung.



Wenige Tage später explodiert im Oberurseler Stadtteil Bommersheim ein Geldautomat in einer Selbstbedienungsfiliale. Durch die Sprengung werden neben dem Gebäude, in dem sich die Filiale befindet, auch zwei geparkte Pkw sowie die Scheibe einer benachbarten Apotheke beschädigt. Und am 25. November fliegt in der Bankfiliale im Hochheimer Stadtteil Massenheim ein Geldautomat in die Luft, auch hier können die Täter zunächst entkommen.