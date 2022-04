Geht doch! : Zwiebeln hacken ohne Schmerz und Tränen

Beim Fernsehen kann man Kochen lernen, und das nicht nur bei Kochshows, bei denen ein Chefkoch irgendeines Restaurants in blütenweißer Montur sauber und exakt portionierte Zutaten verrührt. Auch in Spielfilmen kann sich der Zuschauer etwas abschauen, zum Beispiel in der Netflixproduktion „Schwarze Insel“. Hier steht Alice Dwyer an der Arbeitsfläche und zeigt mit viel Geschick, wie die Technik des Wiegeschnitts beim Hacken von Kräutern und Zwiebeln funktioniert.

Mit der rechten Hand bewegt sie den Griff eines großen Kochmessers auf und ab, mit der linken übt sie sanften Druck auf den Messerrücken vorne an der Klinge aus. So wird das Messer nicht angehoben. Vielmehr bewegt sich die gebogene Schneide im Schneidgut hin und her. Dass die von Dwyer verkörperte Lehrerin nicht etwa Zwiebeln, sondern Schlaftabletten klein hackt, mit denen sie ihren Liebhaber betäuben will, sollte nicht von der vorbildlichen Handhabung des Messers ablenken.

Nicht mit einem „Knippchen“

Der Wiegeschnitt, wie Dwyer ihn vormacht, kommt zum Einsatz, wenn Zwiebeln oder Kräuter schon in Stücke geteilt sind und noch feiner gehackt werden sollen. Beim Arbeitsschritt vorher, dem Schneiden einer ganzen Zwiebel, wird das Messer ähnlich gehandhabt. Dann hält man es nur mit einer Hand, weil die zweite gebraucht wird, um die Zwiebel festzuhalten. Doch auch in diesem Fall wird der Griff wie ein Hebel auf und ab bewegt, ohne die Klinge vom Schneidebrett zu heben. Mit etwas Übung gelingt es, die Schnitte sehr nah aneinander zu setzen. So erhält man ohne Kraftaufwand kleine Stücke, feine Streifen und dünne Scheiben.

Der Wiegeschnitt funktioniert freilich nicht mit einem „Knippchen“, einem kleinen Schälmesser. Man muss schon ein ernst zu nehmendes Kochmesser in die Hand nehmen. Am vielseitigsten einsetzbar ist eines mit einer etwa 20 Zentimeter langen, kräftigen Klinge. Die kann nicht nur schneiden. Legt man das Messer auf die Seite, lässt sich eine ganze Knoblauchzehe vor dem Schälen bequem andrücken.

Genau so benutzt in dem Film „Schwarze Insel“ Schauspielerin Dwyer ihr Messer, um die Krümel der Schlafta­bletten vollends zu Pulver zu zerquetschen.