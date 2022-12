Geht doch! : Wie man den perfekten Weihnachtsbaum findet

Die Suche nach der stolzen 30-Meter-Fichte für den Frankfurter Weihnachtsmarkt ist natürlich etwas ganz anderes, als den richtigen Baum für das heimische Wohnzimmer zu finden. Doch der Frankfurter Tourismus-Chef Thomas Feda, der Jahr für Jahr Suchtrupps durch Taunus, Spessart und andere Gebirge schickt, um eine stattliche Tanne mit der perfekten Dichte an Ästen, Reichweite und dem richtigen Grünton für den Römerberg zu finden – siehe in diesem Jahr „Manni“ – gibt auch Tipps für die Suche von Privat. Etwa den, die nicht so schöne Stelle eines Baumes einfach zur Wandseite hin zu drehen. „Ein Heim-Exemplar kann ein Dreiviertel-Traumbaum sein“, sagt Feda.

„Auf keinen Fall rund um Vollmond“

In diesem Jahr mit dem Dürresommer gilt es ganz besonders, auf den Zustand des Baums zu achten. Ein sehr trockenes Exemplar könnte in den Tagen bis Heiligabend für nadelnden Verdruss sorgen. Thomas Künzel kennt sich aus. Er baut im Sauerland mit seinem „Team Mendener Tanne“ Weihnachtsbäume an und bringt sie das Jahr über mit dem „Snippen“ von überlangen Trieben in Form. Künzel empfiehlt, einen genauen Blick auf die Nadeln zu werfen. „Eine richtig durchgrünte Farbe ist das beste Indiz für einen gesunden Baum, der genug Wasser abbekommen hat“, sagt er. Das gelte für Bäume, die am Straßenrand verkauft werden, ebenso für solche, die man selbst im Wald schlage. Gelbliche Nadeln seien hingegen ein Hinweis auf Trockenheit oder Mineralienmangel.

Ob ein Baum mit Axt oder Säge gefällt wird, macht für den Waldbauer keinen Unterschied, allein der Zeitpunkt spiele eine entscheidende Rolle. „Auf keinen Fall rund um Vollmond“, sagte Künzel. In der Woche davor sowie den drei Tagen danach leide der Baum unter Flüssigkeitsentzug. „Dann nadelt er schon am zweiten Weihnachtstag.“ Nach dem Fällen sei es ratsam, den um seiner Lebenssäfte beraubten Baum einen Tag draußen liegen zu lassen, damit er ausdünsten könne. Anschließend sollte man ihn nach Künzels Ratschlag allmählich an Wohnzimmertemperaturen gewöhnen - für bequeme Nutzer gibt es mittlerweile recht praktische, mit dem Fuß zu bedienende Clip-Ständer. Dankbar ist die Tanne anschließend für täglich 100 bis 200 Milliliter Wasser aus der Sprühflasche, die Feuchtigkeit saugt der durstige Baum über seine Nadeln auf.

Apropos Vollmond. Der jüngste hat gerade erst stattgefunden, am 8. Dezember. Der Suche nach dem perfekten Baum steht also nichts mehr im Weg.