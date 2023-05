Geht doch! : So verschwinden Rote-Bete-Flecken

FAZ Plus Artikel: Lokalgeschichte Frankfurt : Spurensuche nach 200 Gesichtern aus der U-Bahn

Was ist aus den Menschen geworden, die auf den 40 Jahre alten Schwarzweißfotos in der U-Bahn-Station Bockenheimer Warte zu sehen sind? Und was steckt hinter dem Verkauf eines „arisierten“ Wohnhauses im Nordend? „Stadtteil-Historiker“ erforschen die Lokalgeschichte.