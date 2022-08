Energieeffizienz : Mit der Gefriertruhe bares Geld sparen

Die nette Frau am Telefon ist sprachlos. Zu der Gefriertruhe, die seit vielen Jahren im Keller steht, habe der Hausgeräteproduzent Bauknecht keinerlei Unterlagen mehr, erklärt sie bedauernd. Dabei ist das Unternehmen der Hersteller des guten Stücks, das Mutti vor Jahrzehnten noch angeschafft hat. Keine Bedienungsanleitung, kein Hinweis auf Verbrauchswerte, einfach nichts. Schade, denn jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem wir wissen wollen, wie viel Strom die Truhe eigentlich so frisst. Zugegeben, die Erkenntnis kommt spät, aber: Das Gerät hat bisher ja gute Dienste geleistet, also wieso austauschen?

Daniel Schleidt Koordinator der Wirtschaftsredaktion in der Rhein-Main-Zeitung.



Die Antwort darauf ist ganz einfach: Weil es sich lohnt, wie der Fachmann erklärt. Wolfgang Schmidt betreibt an der Rhönstraße im Frankfurter Ostend einen Elektronikladen und kennt sich bestens aus. „Gefriergeräte lassen in ihrem Wirkungsgrad mit zunehmender Lebensdauer immer mehr nach“, sagt Schmidt. Heißt: Je älter eine Truhe ist, desto schlechter wird ihr Stromverbrauch. Schmidt erklärt, mit der Zeit diffundiere trotz guter Dichtung Kältemittel aus den Geräten, zudem setzten sich Staub und Dreck zum Beispiel in den Luftaustrittsfilter. Und das sei nicht gut. Hinzu komme, dass sich die Technik der Geräte stetig verbessere, weshalb neuere Modelle ohnehin effizienter sind.