Die Gaspreise sind wieder niedrig. Gleichwohl bieten Versorger nun Laufzeitverträge an. Soll der Kunde einwilligen? Ein Experte sagt: Ob die Preise wieder steigen, hängt nicht nur vom Verlauf des Winters ab.

Viele Gaskunden erhalten in diesen Wochen Post von ihrem Versorger. Befristete Verträge laufen aus und können verlängert werden. Die Briefe enthalten regelmäßig eine erfreuliche Botschaft und eine angefügte Denksportaufgabe. Auf die Nachricht von einer Preissenkung folgt das Angebot eines neuen Laufzeitvertrags. So wie im Fall der Stadtwerke Gießen zum Beispiel. Dieser Regionalversorger bietet Kunden einen neuen Lieferkontrakt bis Mitte 2025 an. Die angebotenen Preise sind genauso hoch wie jene, die die Kunden mit Verträgen ohne feste Laufzeit derzeit bezahlen.

Demnach kostet es für Kleinverbraucher fortan 11,37 Cent brutto je Kilowattstunde statt 13,49 Cent, im mittleren Tarif berechnen die Stadtwerke 10,83 Cent nach 12,95 Cent und für größere Verbraucher mit sogenanntem Maxitarif 10,65 Cent statt 12,76 Cent. Der Abschlag bei den Arbeitspreisen folgt offenbar dem Großkundenprinzip. Auch der Grundpreis wird gestaffelt, nur in der umgekehrten Reihenfolge: Wer weniger verbraucht, bekommt die besseren Preise. Im Minitarif werden fortan unverändert 64,74 Euro im Jahr fällig, wer mittelgroße Mengen abnimmt, zahlt 150,16 Euro, und Großabnehmern stellt der Versorger weiter 260,76 Euro in Rechnung.