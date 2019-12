„Amerika-Geschäfte über Plan“ : Luftzerleger von Messer laufen in China auf vollen Touren

Der gedrosselten Stahlproduktion in China zum Trotz: Der hessische Gase-Hersteller Messer wächst in dem Riesenreich weiter. Über Plan liegt das Wachstum demnach im neuen Amerika-Geschäft.

Auch das zu Ende gehende Jahr hat dem Industriegase-Hersteller Messer mit Sitz in Bad Soden weiteres Wachstum beschert. Vor allem in China und Vietnam profitiert der größte nicht an der Börse gelistete Gase-Konzern der Welt von einer weiter starken Stahlproduktion, wie Stefan Messer als geschäftsführender Gesellschafter der Messer Group mitteilt. Verhaltener sieht nach seinen Angaben die Geschäftslage in Europa aus. „Insgesamt sind wir mit der Entwicklung unserer unternehmerischen Aktivität sehr zufrieden und blicken mit viel Zuversicht in die Zukunft“, hebt der Familienunternehmer hervor.

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.



Besser als gedacht entwickeln sich die von Messer und dem Finanzinvestor CVC vom Konkurrenten Linde zum März übernommenen Geschäfte in Amerika: Die Gemeinschaftsfirma Messer Industries erziele in Kanada und den Vereinigten Staaten, in Brasilien, Chile und Kolumbien ein Wachstum über Plan. „Viele neue Projekte werden dazu beitragen, diesen erfolgreichen Wachstumskurs in den Folgejahren fortzusetzen“, hebt Messer hervor.

Übernahme „einmalige Gelegenheit“

Messer und CVC haben Messer Industries eigens für die Übernahme der Amerika-Geschäfte von Linde gegründet. In diese Firma ist der wesentliche Teil des Westeuropa-Geschäfts von Messer mit rund 830 Mitarbeitern und einem Umsatz von 339 Millionen Euro eingeflossen, von denen etwa 60 Millionen Euro auf die deutsche Landesgesellschaft entfallen. Der im Vergleich zu den Hessen weitaus größere Industriegase-Hersteller Linde musste diese Geschäfte nach der Fusion mit dem amerikanischen Konkurrenten Praxair verkaufen.

Stefan Messer nannte die Übernahme in einem F.A.Z.-Interview eine „einmalige Gelegenheit“. Sein Familienunternehmen ist durch diesen Schritt auf den nordamerikanischen Markt zurückgekehrt, den es vor gut 15 Jahre hatte verlassen müssen. Messers Familie gab ihr Amerika- und ihr Deutschlandgeschäft ab, um den Gase-Hersteller zwei Finanzinvestoren abkaufen zu können. Seitdem ist die Messer Group vor allem in China sowie in Zentral- und Südosteuropa gewachsen.

Anlagen in Fernost auf vollen Touren

Laut Messer sind Sauer- und Stickstoff liefernde Anlagen auf den Betriebsgeländen von Stahlkochern in China derzeit ausgelastet – und das trotz einer Reduzierung der Stahlproduktion um ein Zehntel. In den Provinzen Chongqing, Hunan, Sichuan und Yunnan habe die Firma neue sogenannte Luftzerleger sowie Kohlendioxid-Anlagen und Generatoren in Betrieb genommen. Zudem baue Messer seine Flaschenfüllwerke und Flüssiggaskapazitäten weiter aus.

Auch die vier Anlagen des Familienunternehmens im Norden des aufstrebenden Marktes Vietnam liefen auf vollen Touren. In Thailand und Malaysia stehe Messer dagegen noch am Anfang und suche nach interessanten Einstiegsprojekten. „Gut“ sei die Auslastung in Europa, trotz des schwierigen konjunkturellen Umfelds.

Zahlen gibt es dazu aber nicht. 2018 hatte die Messer Group 1,35 Milliarden Euro umgesetzt und einen Betriebsgewinn von 366 Millionen Euro erzielt. Beides waren Rekordwerte. Für die Gruppe und Messer Industries arbeiten etwa 11.000 Beschäftigte auf vier Kontinenten.