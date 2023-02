Aktualisiert am

Paul Kern, Noah Scherer, Marco Steinbrecher und Philip Krieg führen in Riedstadt den Lachsveredelungsbetrieb von Heinrich Pahle fort. Bild: Frank Röth

„Es war brutal.“ Mit deutlichen Worten schildert Marco Steinbrecher die Wochen um Weihnachten und Neujahr. Steinbrecher hat im vergangenen Jahr mit vier Freunden, die alle nicht älter als Anfang zwanzig sind, einen ungewöhnlichen Schritt gewagt. Die fünf jungen Männer haben die Riedstädter Lachsräucherei von Heinrich Pahle übernommen und damit das Lebenswerk des inzwischen 77 Jahre alten Besitzers gerettet.

Pahle hatte einen Nachfolger für seinen Traditionsbetrieb in Lörzweiler auf der anderen Rheinseite gesucht, in dem er mehr als 40 Jahre lang Alaska-Rotlachs, auch Sockeye genannt, in höchster Qualität produziert hatte. Dass fünf junge Männer sein Erbe einmal weiterführen sollten, konnte er zunächst selbst nicht glauben.