Neuer E-Scooter-Anbieter : Wie ein Schwede Frankfurt erobern will

Das Ende ist entscheidend: Hier, sagt Fredrik Hjelm, und zupft am Kennzeichen eines E-Scooter-Konkurrenten herum, der vor dem Frankfurter Bahnhof steht. „Die haben einfach einen Aufkleber drübergemacht“. Tatsächlich. Zieht man den schwarzweißen Sticker ab, taucht darunter das grüne Kennzeichen des alten Versicherungsjahres auf, das am 29. Februar endete. „Bei uns werden die alle komplett ausgetauscht“, behauptet Hjelm.

Falk Heunemann Wirtschaftsredakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Seit Tagen reist der schwedische Gründer des E-Scooter-Anbieters Voi durch Deutschland, um den Kennzeichentausch an allen Standorten zu beaufsichtigen. Für Frankfurt hat er einen halben Tag Zeit, zuvor war er in Hamburg, danach muss er weiter nach Nürnberg. Mehrere Mitarbeiter, erzählt er, hätten im firmeneigenen Lager in Oberursel stundenlang Schilder an den rund 900 Scootern ausgetauscht, der firmeninterne Rekord liege bei fünf Stück pro Minute. „Kennzeichen tauschen, das müssen wir sonst nirgends in Europa.“