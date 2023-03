Der Frühling steht vor der Tür, und für viele heißt das: Kleiderschrank ausmisten. Schließlich kaufen die Deutschen im Schnitt jedes Jahr 60 neue Kleidungsstücke, 40 Prozent davon werden laut Bundesumweltministerium aber nie oder nur selten getragen. Also wohin mit den ungeliebten Stücken?

Johanna Schwanitz Volontärin Folgen Ich folge

Am einfachsten ist es, die aussortierte Kleidung in einer Plastiktüte verpackt in den nächsten Altkleidercontainer zu werfen – in den meisten Städten gibt es zahlreiche. Allerdings sind sie in den vergangenen Jahren immer wieder in Verruf geraten: Die gespendeten Kleidungsstücke sollen in Afrika und Südamerika der dortigen Textilindustrie schaden. Der Verband FairWertung, ein Zusammenschluss gemeinnütziger Altkleidersammler, hält den Altkleiderhandel in der jetzigen Form allerdings weiterhin für sinnvoll.